獲贈600份物資　竹市府感謝福智僧團鳳山寺關懷社會

▲副市長沈慧虹接受福智僧團新竹區葉焉霞區長（左二）、福智傳心陳金源副執行長（右二）的愛心捐贈（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

疫情期間愛心不斷！福智僧團鳳山寺捐贈600份民生物資，提供本市有需求的弱勢家庭及民眾，在疫情期間送溫馨關懷，讓弱勢族群暖心也暖胃；林智堅市長表達感謝，並期盼有更多愛心企業及團體站出來，喚起社會大眾的愛心，讓城市充滿溫暖。

副市長沈慧虹表示，疫情期間很多弱勢家庭都過得很辛苦，謝謝福智僧團鳳山寺，秉持智慧的慈悲，精心挑選健康友善環境的商品，希望在疫情之際，帶給弱勢民眾溫暖，迎來光亮！

代表鳳山寺出席捐贈的福智傳心副執行長陳金源表示，福智僧團秉持關懷社會的初衷，在世界面臨災疫襲擊與生命受到威脅時，發起「暖心專案」，希望透過物資捐助能帶動社會大眾以良善的心意，堅持造善的心意，匯集慈悲和平的力量，祈願大眾健康平安、環境永續。

社會處表示，本次福智僧團鳳山寺，捐贈內容包含三好花東米、全麥咖哩拉麵、素紅燒快煮拉麵、關廟麵、土豆麵筋、菜心、脆瓜、源和清油、統洋有機特濃黑豆乳等純淨天然的商品，在疫情之際讓本市弱勢民眾及家庭「吃得飽，穿得暖」，能夠感受到幸福安心及溫暖的感覺。

社會處呼籲，透過福智僧團鳳山寺及福智傳心拋磚引玉的義行，能夠號召更多民眾及團體單位共同加入善舉的行列，喚起社會更多愛心，將愛送到社會各角落，並讓這份愛延續下去，使新竹市更加幸福友善，充滿愛與溫暖。

▲福智僧團鳳山寺愛心捐贈的物資。（圖／新竹市政府提供）