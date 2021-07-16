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快訊／第二輪公費疫苗今開打AZ　蔡英文下午赴新竹市視察

▲▼台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,大型疫苗接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲登記第二輪疫苗施打者，16日將開始進行接種。圖為北市疫苗接種狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著新冠肺炎疫苗開始大量到貨，目前國內累績有889萬劑AZ、莫德納等疫苗；由於疫苗數量大增，除了特定類別的人員之外，逐步依年齡層往下開放，目前一般民眾也開放登記。總統蔡英文16日下午2點將到新竹市視察疫苗施打情形。

中央流行疫情指揮中心15日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第二輪共計約94.1萬人已完成預約接種，16日起開始施打，請民眾攜帶健保卡，如為第二劑接種者，亦請攜帶接種紀錄卡，於預約時間準時至預約地點接種疫苗。

如民眾錯過預約時段，可於當日告知現場人員，另擇同日之其他時段接種；如無法於預約當日接種，須等候下一輪簡訊通知後，再至系統重新預約接種。

新竹市長林智堅15日透過臉書發文也指出，CDC公布的「1100714 COVID-19疫苗接種統計資料」中，新竹市65-74歲長輩疫苗涵蓋率達到81.62%，不僅是全台最高，我們更是唯一突破八成的縣市。

林智堅說，新竹市65歲以上長輩整體的疫苗涵蓋率已經來到78.32%，依然維持本島第一、全台第二。由衷感謝市民朋友的高度配合，謝謝所有「防疫模範生」，因為有市民朋友的信任與配合，我們從6月14日一路依序為各年齡層長輩服務，整整一個月落實疫苗來了就打 的原則，扎實的打造城市防疫網。

林智堅指出，16日就是中央疫苗預約系統開始施打的第一天，市府團隊會持續落實分流、效率、貼心三大目標，為更多市民朋友施打疫苗，及早達到群體免疫。他也提醒，民眾施打前要記得先下載填寫「接種意願書」，依照預約時間、寫好來、帶藥來、準時來，一起增加防疫力。

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