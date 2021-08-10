吳子嘉點名參選2024年台北市長　高虹安：很特別的劇情

▲民眾黨立委高虹安。（圖／翻攝自臉書／高虹安）



記者杜冠霖／綜合報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前指出，台北市長柯文哲應參選桃園、民眾黨立委高虹安參選台北、賴香伶參選新竹縣。對此，柯文哲9日表示，這個大家看一看、笑一笑就好了，同樣被點名的高虹安則回應，目前還沒思考過這麼遠的事。

距離2022地方九合一選舉剩下一年多的時間，各黨早已在各地展開布局，吳子嘉分析，在北部的選舉國民黨和民眾黨的贏面較大，如果高虹安出來選台北市長，會對國民黨立委蔣萬安形成強大的威脅，對此，高虹安9日回應，這是很特別的劇情線，但民眾黨內部完全沒有討論過，對於吳子嘉的說法給予肯定跟感謝。

相較於台北市，外界傳出高虹安正在積極備戰新竹市長選戰，7月也幾次到新竹公開捐贈防疫、救護物資，高虹安透露，目前在新竹有設立服務處，不過因為疫情的關係尚未正式開幕，但已經積極走訪在地，為地方服務，「民眾黨確實開始討論對新竹的布局，若中央委員會議通過，她很可能接任新竹市黨部主委一職。」

至於這是否代表參選2022新竹市長，高虹安強調，對在地民眾而言，市長這個職位是選賢與能，不是覺得什麼地方會贏就派人過去，而是要從在地做起，民眾能肯定的話才有這個門票。