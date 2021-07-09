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最靠近台北「可內用縣市」曝光　天龍人嗨！當地人怕：拜託去苗栗

▲7月12日起維持三級警戒，餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

▲712餐廳微解封開放有條件內用。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

712微解封在即，儘管餐廳業者遵守防疫指引下「可內用」，然而北北基桃、台中、高雄與宜蘭等皆定調不跟進。而離台北最近的城市，就屬新竹縣市莫屬，且兩縣市開放可內用，對此鄉民狂問，「台北人去新竹內用可以吃什麼？」

本站報導《不甩陳時中！6都僅剩1縣市「開放餐廳內用」　網驚：地方包圍中央》，指出，六都僅剩台南市尚未定調是否維持「禁止餐廳內用、一律外帶」，讓網友傻眼一片，直呼「地方包圍中央？」

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《ETtoday新聞雲》也整理各縣市「可否內用」懶人包，截至9日18時，新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、台南市、嘉義縣市、台東縣、花蓮縣、澎湖縣與金門縣等，民眾赴百貨商場、美食街與餐廳時，可以須遵循中央指引措施如梅花座、放隔板等條件之下內用。

▲▼微解封內用（圖／翻攝林智堅臉書）

▲戶外、室內、場館、餐飲微解封　新竹縣「有條件」跟進。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣市餐廳可內用！（圖／翻攝臉書）

對此，有鄉民發問，整個北北基桃都還不開放內用，要好好在餐廳內用就只能跑到新竹了，所以周末去新竹好好吃一下，「重點來了，在號稱美食之都的新竹，要選什麼餐廳內用才是內行的好選擇？」

文章引爆討論，「 麥當勞不開內用啦，你們可以回家了」、「吃三媽」、「苗栗比較好吃，拜託去苗栗」、「雙北人湧入新竹餐廳內用，用想的就可怕」、「南寮吃海水」、「結果新竹最好吃的麥當勞，不內用笑死」、「貢丸配香腸」、「園區吃麥當勞啦」。

▼當地人怕爆！（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT，台北人去新竹內用可以吃什麼 ？（圖／翻攝PTT）

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11縣市可在餐廳大啖美食　六都僅剩台南開放內用

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台北內用餐廳新竹縣新竹市

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