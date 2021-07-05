第一線曬出「隱形的口罩」！網見他烈日下喝水喊：除了感動還有感謝

▲▼新竹市設置疫苗施打站，市長林智堅PO出市府員工曬出「隱形的口罩」痕跡。（圖／翻攝自Facebook／林智堅，下同）

記者戴若涵／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全國實施三級警戒，全民宅在家救台灣！但不少第一線人員仍須冒著風險在外服勤，新竹市長林智堅日前在臉書分享數張照片，其中一張「隱形的口罩」可看出在疫苗施打站服務的市府員工，因戴著口罩頂著豔陽工作，在臉上留下的曬痕，讓不少網友見了直呼「除了感謝，還有感動！」

林智堅日前PO出數張市府員工認真的身影，並在在臉書上寫下，「這幾天太陽很大，在疫苗施打站的現場，一定可以看到市府同仁在烈日下身穿粉紅色的「防疫新竹隊」的背心，盡心盡力地為市民朋友服務的身影。細心地跟市民朋友說明接種的流程，彎下腰協助行動不便的長輩移動。」

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其中一張照片上標註著「隱形的口罩是烈日下認真服務的印記」，原來這是一名負責引導的交通處同仁，只見他兩隻手都曬得通紅，喝水的時候才發現自己變成黑白郎君，臉上隱隱地出現口罩的曬痕，在疫苗施打戰的市府員工也笑著向林智堅表示，「這幾天下來，臉都黑了一個色號。」

林智堅表示，為了防曬，市府員工戴上帽子、穿上袖套，跟烈日對抗。把自己包著密不透風，汗水浸濕背心下的襯衫。但即使如此，他們的臉上卻沒有疲態。「防疫工作是目前最重要的市政工作，但其他的市政及建設我們也沒有停下腳步。就待疫情過後，一一呈現在大家面前。毒辣的艷陽，就讓我們頂住，請大家待在家裡，減少出門，一起守護這座城市。」

這篇PO文引來至少5千名網友按讚，不少人看了之後大呼感動，紛紛留言「辛苦了～謝謝你們～」、「除了感謝，還有感動，謝謝市府的每一位同仁」、「防疫英雄辛苦了～」、「默默的付出的表現」。