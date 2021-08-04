快訊／新北14例感染源曝光　13例為居家隔離陰轉陽

記者杜冠霖／新北報導

今新北市增加14例確診個案，新北市長侯友宜指出，其中1例為新增個案，另外13例皆為居家隔離陰轉陽，14人中，今天有5人和板橋醫療機構院內感染有關，大部分是病患。

侯友宜表示，新莊家戶感染共7人，29日舉辦家庭聚會，經採檢均為陽性，三重1例則是女友上月確診後匡列，居家隔離其間確診陽性，汐止1例為百貨公司專櫃人員，同住友人4日確診陽性。

中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為20例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。新北市今天增加14例，是全台最多，指揮官陳時中表示主要是有兩起群聚，大部分已經匡列。

指揮中心表示，個案分布以新北市14例最多，其次為台北市5例、桃園市1例；其中16例為已知感染源、4例關聯不明將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布14,503位確診個案中，已有12,957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,128,419例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,111,269例排除)，其中15,742例確診。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

