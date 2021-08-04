快訊／新北＋14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚

記者楊蕓／新北報導

新北市4日增加14例，其中1人為新增、13人為居隔陽性，新莊7人、板橋5 人，汐止、三重各1人。侯友宜表示，今天的14例加上昨天的10例，是因為某醫療醫院發生群聚感染，造成10人確診，另一個則是家戶群聚，共有8人確診。

指揮中心表示，個案分布以新北市14例最多，其次為台北市5例、桃園市1例；其中16例為已知感染源、4例關聯不明將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布14,503位確診個案中，已有12,957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,128,419例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,111,269例排除)，其中15,742例確診。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）