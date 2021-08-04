快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜：該收回就收回

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布20例本土及1例境外移入，新北市14例最多，其次為台北市5例。針對新北市爆出2起群聚感染，是否影響餐飲內用措施，新北市長侯友宜回應，不會單靠一兩天，若有大幅度變化，隨時控制疫情，該收回來就收回來。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

侯友宜表示，因為某醫療醫院群聚感染，所以有10例確診，其中7個人打過疫苗；另一個家戶感染就有8例，這2天因為有2起群聚，所以確診數比較高。

針對新北市爆出2起群聚感染，是否影響餐飲內用措施，新北市長侯友宜回應，會承擔防疫責任，開放內用以後要不斷稽查，更重要的是，所有市府團隊，要比三級警戒更高的態度來檢視疫情。

侯友宜說，近日雖然看起來確診數高，但都已經匡列住，在後續發展上，監測指標不會單靠一兩天，若有大幅度變化，隨時控制疫情，該收回來就收回來。

中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為20例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市14例最多，其次為台北市5例、桃園市1例；其中16例為已知感染源、4例關聯不明將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布14,503位確診個案中，已有12,957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,128,419例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,111,269例排除)，其中15,742例確診。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。