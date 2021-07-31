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蔡壁如拋「口罩國家出」　年花419億換安心生活「何樂而不為」

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲戴口罩防疫成為民眾的日常。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

政府研擬推出紓困5.0方案，協助各行各業度過「後疫情時期」，不過，民眾黨立委蔡壁如則提出一項看法，在後疫情時代，每個人都需要戴口罩，為什麼不是「口罩國家出」呢？

蔡壁如31日在臉書指表示，立法院通過的8400億元特別預算，現在還有1600億元。行政院說，包括正在研擬的紓困5.0方案、振興、還有防疫，都會在這1600億元的範圍內規劃。疫情雖然降級，但需要幫助的產業何止百工百業、需要紓困的民眾何止千萬？所以錢一定要用在刀口上。

蔡壁如認為，這場疫情將改變民眾的生活模式，以往的生活、經濟、產業樣態，已經回不去了，緊接而來的是後疫情時代；後疫情時代最大的特徵就是「每個人都離不開口罩！雖然不願意，但必須接受。」

因此蔡壁如提出一個想法，不管是發振興券還是直接發現金，各有各的堅持，而在後疫情時代，當口罩成為抗疫的民生必需的時候，為什麼不是「口罩國家出」呢？以目前一個口罩5塊錢計，就算每個人一天只用1個口罩、一個月30天，要花150元，一年就是1800元，一家4口，一年下來就是7200元。疫情之下，是一筆不算小的開支，尤其對於「被無薪假」的受薪階級來說，更是不可承受之重。

蔡壁如認為，就算全國2300萬人都戴上口罩，一年是419億7500萬元，用419億元為國人換來後疫情時代的安心生活，很划算；更何況，以國家的力量採購口罩，成本一定很低，甚至一片口罩不用一塊錢，總金額不到100億元就可以達成的紓困，何樂不為？

蔡壁如也說，這只是紓困5.0的一道簡單數學題，「執政者如果有心，一定可以想得到！台灣，加油！」

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