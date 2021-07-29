公布「好心肝完整報告」理由曝　柯文哲大罵衛生局：乾脆辭職回家

▲台北市長柯文哲。（圖／ETtoday資料圖）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前捲入黑箱疫苗風暴，還扯出立委高嘉瑜關說，但調查報告遲遲未對外公布，引發外界熱議。北市政風處6月稱，是因為檢調正在調查案件，調查報告屬於密件，不適合完整揭露；然而台北市政府27日晚間突然將整份調查報告上傳至網站，理由竟是22日下午召開廉政透明委員會時，台北市長柯文哲在會中大怒，直言「全部把它上網公開！外界要打就再來打吧！」

北市公布3份好心肝調查報告 未曝光「BEN」姓氏

台北市政府廉政透明委員會27日晚間公布「本府衛生局配發好心肝等診所COVID-19疫苗爭議調查報告」，只見總共有3份報告，分別為「本府衛生局配發好心肝等診所COVID-19疫苗爭議調查報告」、「補充調查報告（一）」、「補充調查報告（二）」。

關於第一份「本府衛生局配發好心肝等診所COVID-19疫苗爭議調查報告」，內容多為台北市政府6月19日下午召開的「好心肝調查報告記者會」所公布項目，裡面並未提及立委高嘉瑜名字，不過有「局長有轉傳『某中央民意代表』請我們評估考量小禾馨的接種需求」等文字。

而第二份「補充調查報告（一）」，內容幾乎都是立委高嘉瑜與北市衛生局長黃世傑的對話紀錄，只見高嘉瑜自5月30日至好心肝事件爆發時的6月9日，總計11天內有8天都不斷為禾馨診所索取疫苗。至於第三份「補充調查報告（二）」部分，則是台北市副市長黃珊珊與民間友人「BEN」的對話內容，值得一提的是，這份調查報告不同於前兩份完整揭露姓氏，中間向黃珊珊轉達好心肝基金會董事長許金川言論的「BEN」，依舊是英文名字。

突然公布報告理由曝光 柯文哲大罵衛生局「那麼困難不要做好了，直接辭職回家」

針對為什麼台北市廉政透明委員會突然揭露調查報告，原因在7月22日廉政透明委員會召開第30次會議時，報告「好心肝診所違規施打疫苗，本府衛生局疑涉行政違失案」部分，兼任廉政透明委員會召集人的柯文哲在會議中大怒，進而選擇公布報告。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

根據台北市政府廉政透明委員會第30次會議紀錄顯示，柯文哲表示，公務機關要建立舉手文化，倘若執行有問題要先舉手，「政治上的危險」分為3種，一是「媒體打三天」，二是「致命」，三是「跨局處」，當時他一直在講，中央在打北市府的臉、說北市府疫苗打太慢，而他每次詢問衛生局為什麼打這麼慢時，為什麼整個局處從局長到副局長的所有人員，都沒檢視疫苗狀況為何？

柯文哲說，其實中央發下來，北市府都會打，「我也覺得台大疫苗擺在那超過2個星期不打，要是不打就收回來，想要打的人很多。」自己最氣的就是，「我們哪裡是政治團隊？我們是打工團隊，大家都來這打工。」媒體已經打這題目一週了，「你們到底在幹什麼？」

柯文哲於會議中提及，時任衛生局疾管科蔡專員說壓力大、精神病、沒辦法做所以想休息，而時任衛生局疾管科余科長也「變熊貓了，眼睛都黑眶，這樣還要把他記大過，實在是⋯」自己知道對方很累，但不是說累就可以搞成這個樣子，但還要把對方記大過，「那時候氣到快發瘋！你們那個蔡專員，還有股長，這是記申誡就可以了事的嗎？組織管理成這樣，我還沒罵完！」

只見柯文哲怒批，衛生局整個局處置身事外，好像沒自己的事情一樣，「一個政府機關竟然對民意完全沒有反應，真的太奇怪了。」詢問疾管科到底何時才去各大醫院把疫苗收回來？而衛生局則在會議中回應，「這部分還要再查證，目前手上沒有這個資料。」

面對衛生局的回應，柯文哲回擊，「說不定根本沒有相關資料，最後只剩下衛生局把還拿在手上的疫苗趕快打掉，就這樣而已，那些什麼大醫院，就是一句話，從頭到尾擺爛啦！」這件事情開會時講過幾次？跟北市衛生局長黃世傑說，媒體已經在打這個點，「你們局長（黃世傑）怎麼回我？他說大家都很累，我跟你講，誰不累？在台北市政府工作誰不累？」

▲台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者林敬旻攝）

「我的態度就是要公開透明！」柯文哲直言，不怕外界知道錯誤，因為他也覺得很奇怪，一個股長可以發掉100多瓶疫苗給好心肝？不會覺得怪怪的嗎？股長最後哭哭啼啼的，「我也知道他很可憐，但我想不到為什麼會搞出這件事？」這時政風處回應，股長有報告，是經科長同意過後才作發放，科長稱如果打在對的對象就可發放疫苗。

對此，柯文哲再批，「這就更加奇怪了，這是完全沒在管理的樣子！」因為他有詢問過時任疾管科余科長「不覺得怪怪的？」對方則也覺得怪怪的，但是「怎麼當官當成這個樣子？」為什麼給一家診所115瓶疫苗？社會一定不會相信，「我真的氣到快發瘋了，但常常氣到發瘋，每個人都哭哭啼啼的，有人說我生病了、精神壓力太大，我跟你講， 那麼困難不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了。」但這種事情記1個申誡就過去了，「我氣到說不出話。」

最後，柯文哲向政風處表示，「全部資料全部公開，就說是台北市政府對於好心肝疫苗事件的廉政委員會結案報告，就這樣。全部把它上網公開，外界要打就再來打吧。」而廉政透明委員會委員郭彥良回應，肯定公開透明理念跟精神，但要考量目前還在偵查的階段，會不會有偵查不公開的問題，可能還是要去做一下確認。