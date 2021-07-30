3千變5千！金門普發現金加碼　還有第三箭準備出擊

▲金門縣決定提高紓困金，每人發5000元。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

全國實施三級警戒超過兩個月，雖自7月28日降為二級，但國內民生經濟產業己飽受衝擊，金門縣縣長楊鎮浯29日宣布，將普發每位縣民現金3千元紓困金，待預算送縣議會審議通過，即可發放，同時在疫情再次降級後，加碼每位縣民消費券3千元。不過30日楊鎮浯宣布最新消息，縣府已與議會達成共識，將普發現金提高至5000元，後續會視情況再發3000元的振興券。

金門縣長楊鎮浯29日才宣布要對每位縣民普發3000元現金，同時待疫情再次降級後，再發3000振興券，以提升金門的經濟活動。而楊鎮浯30日宣布最新消息，已和議會達成共識，同意採取議長洪允典的意見，將紓困金提高至5000元，後續再視疫情狀況，再發振興券3000元，預估至少需要11億餘元的預算，至於具體細節和實施日程等，會再另行公布。

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議長洪允典也指出，縣府將紓困方案及追加預算案提送議會後，議會也會以最快速度安排審議。

金門縣政府表示，先前已針對生活陷入困境的中低收入戶核發每人現金6,000元津貼，同時爭取600名安心即時上工名額，提供工作機會，以及減稅、減租，成立產業紓困辦公室，並讓非自願離職的勞工子女就讀私立大專院校的助學補助，除中央補助外，金門縣最高再補助1萬1800元，還有以訓代賑、線上職訓等，幫助生活遇到困難的民眾可以撐過這波疫情所帶來的衝擊。