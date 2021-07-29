北市特權疫苗調查報告「證明我沒施壓」　高嘉瑜：Ben是誰沒說清楚

▲民進黨立委高嘉瑜（左）、台北市長柯文哲（右）為特權疫苗事件隔空交火。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台北市政府不當配發COVID-19疫苗給「好心肝診所」及「小禾馨診所」，台北市廉政透明委員會公布調查報告，其中寫出立委高嘉瑜一再向衛生局長黃世傑傳LINE訊息幫小禾馨要疫苗，甚至在6月9日好心肝診所不當施打疫苗事件已爆發後，高嘉瑜還開口替小禾馨要2瓶。對此，高嘉瑜受訪回應，該報告證明自己只是轉達陳情，反批北市府沒說清楚衛生局分配疫苗的原則和標準，BEN又是誰？

台北市政府廉政透明委員會27日晚間公布「本府衛生局配發好心肝等診所COVID-19疫苗爭議調查報告」，內容揭露高嘉瑜與北市衛生局長黃世傑的對話紀錄，顯示高嘉瑜自5月30日至好心肝事件爆發時的6月9日，總計11天內有8天都不斷為禾馨診所索取疫苗，另也紀錄台北市副市長黃珊珊與民間友人「BEN」的對話內容，不過不同於完整揭露高嘉瑜和黃世傑的姓氏，中間向黃珊珊轉達好心肝基金會董事長許金川言論的「BEN」，依舊是英文名字。

對此，高嘉瑜晚間回應，好心肝報告還她清白，證明她沒施壓，市府也沒拒絕，「我只是轉達陳情，相信衛生局也是站在保護孕婦的立場，而且禾馨都是打在一到三類，合情合理合法。」

高嘉瑜進一步質疑，相較之下，北市府沒說清楚的是好心肝100多人卻能拿1000多隻疫苗，違法給志工施打，BEN又是誰？衛生局分配疫苗的原則跟標準到底是什麼？

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