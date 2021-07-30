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高雄極毒傳播者6天跑4趟藥局　狂買特殊交友輔助品到過真愛館

▲高雄市長陳其邁 。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁 。（圖／高雄市政府）

記者吳奕靖／高雄報導

27日全台灣降級不解封，不過高雄市卻從28日開始接連爆出4起本土確診個案，經過疫調發現這4名確診案例都屬於「特殊交友圈」，從13日開始到26日之間，狂跑高雄6家旅宿業，而且30日公布的個案15770足跡，光從20日到26日之間，他跑了2間商旅，4趟藥局，疑忙著補進「人與人連結」的必要用品。

高雄市政府防疫記者會在30日公布高雄新增1例，全國案15770，為本國籍30多歲男性，於24日出現咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、頭暈等症狀，28日匡列為案15744接觸者，29日至醫院採檢PCR陽性確診(Ct值13.22)，目前負壓隔離病房治療中。
經過疫調公布足跡，發現他在20日到28日期間，他去過城市商旅真愛館、陽光大飯店，另外還有杏一醫療用品、上泰藥局、成功合豐藥局2次，另外還有4間超商以及1家麥當勞。 

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▲15770足跡史 。（圖／高雄市政府提供）

▲15770足跡史 。（圖／高雄市政府提供）

▲15770足跡史 。（圖／高雄市政府提供）

15770為何在6天之內跑4次藥局？次數比一般人似乎多了點，高雄市衛生局也發現了這件事，所以有特別詢問，衛生局簡任技正潘炤穎在防疫記者會上透露「自述常來購置醫材、衛材」，不過據了解所謂的醫材跟衛材，疑似是「特殊交友圈」進行「人與人連結」的輔助品。

而且他在20日去過城市商旅真愛館的隔天，就去了杏一醫療用品高醫十全店，然後在21日跟23日前往上泰藥局各1次，但是在22日同時前往陽光大飯店，就連24日出現症狀之後，26日還不忘到藥局「補貨」，要不是因為有人確診，他被匡列採檢，還無法揪出這名確診者。

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