多數選手吃不到奪牌獎金　台灣民眾黨呼籲重視基層運動員培育

▲台灣民眾黨舉行「東奧表現齊讚揚，扎實訓練需科學」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣選手已在東京奧運奪得6面獎牌，刷新史上最佳紀錄。不過，台灣民眾黨立院黨團30日舉行記者會呼籲，政府應重視基層運動員培訓，讓更多有天份的運動員擁有站上國際舞台的機會，而不是像現在僅有郭婞淳或戴姿穎等少數頂尖選手可被看到，而落實運動訓練科學化、運動醫學專業化到各個競技層級，才是培養更多好手為台灣爭光的方法。

台灣民眾黨立院黨團今天上午舉行「東奧表現齊讚揚，扎實訓練需科學」兩場記者會，呼籲民進黨政府，選手需要的是系統性培訓，而非錦上添花的沾光。

民眾黨立委高虹安表示，科學化訓練、重視運動醫學是國際趨勢，但除了頂尖運動員外，我國是否有充足的資源提供給基層培訓？比較其他國家經驗，英國並未發放奧運奪牌獎金，但近幾屆奧運表現卻名列前茅，顯示選手訓練、基礎訓練設施的完備程度，以及科學化訓練跟運動醫學的發展，才是影響競技運動發展的重要因素。

高虹安建議，與其編列多數選手永遠吃不到的鉅額獎金，不如提升整體訓練品質，可能更能讓所有運動員充分提升運動表現，爭取進入國際競賽的門票，其中，最關鍵的重點在於「各年齡階層運動員的訓練科學化」。

高虹安說，台灣編列國光獎金激勵選手的方式非常好，同時政府更應思考國家編列預算是否能幫助基層選手的發展，舉例來說，目前運發基金編列約33億元預算在培養運動人才與訓練環境改善計畫，非亞奧基層人才培育計畫僅9億元，以及亞奧運和世大運選手培訓計畫6億500萬、東京奧運黃金計畫2億9450萬、2024巴黎奧運計畫3億元，「但這些經費除了獎勵補助金之外，許多都是直接委託執行，我們很難看到教育部在其中的長遠政策規劃。」

民眾黨立委蔡壁如表示，雖然國訓中心、高等教育機構可能有運動科學的資源，但基層恐怕很難獲得，甚至連基本的設備都不足，其他運動成績優異的國家，對於選手訓練內容的「目的、強度、次數、組數、休息時間」都是根據運動員生理機制的改變來訂定，讓每位選手都能得到最佳化的幫助。

蔡壁如呼籲，國家預算應該投入在運動科學與師資培育，才能讓整體選手有效提升實力，希望未來從根本建立選手從小到大的優良訓練環境，為選手創造更多進入國際舞台的機會。

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）