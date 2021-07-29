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「我又來了！」北市府公開報告　揭高嘉瑜11天8度狂索疫苗

▲▼禾馨新生婦幼診所。（圖／記者屠惠剛攝）

▲禾馨新生婦幼診所。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府日前捲入黑箱疫苗風暴，還扯出立委高嘉瑜關說疫苗，引發外界討論。對此，北市府27日晚間將調查報告放上網，其中詳載高嘉瑜自5月30日起至6月9日止，多次向衛生局索要疫苗，還稱「我又來了」等。

根據北市府公布的調查報告，立委高嘉瑜自5月30日起至6月9日止，多次向衛生局長黃世傑洽詢撥發COVID-19疫苗予小禾馨，黃均轉知蔡專員處理，僅其中1次因蔡專員請假中，遂轉知時任疾管科長余燦華，並將吳姓股長之聯繫方式予高立委。但有趣的是，科長轉之股長一事，經訪詢後，吳姓股長表示其從未經手小禾馨疫苗撥發事宜。

根據報告，蔡姓專員於5月31日接獲黃世傑與高嘉瑜的對話擷圖後，即轉傳於預防接種股群組，之後黃轉傳高的訊息均個別交辦王姓管理師與小和馨窗口聯繫，均配合同意撥發疫苗。

高嘉瑜11天8度索要疫苗　事件爆發當天還在要

6月3日時，高嘉瑜向黃世傑傳LINE，指禾馨還需要莫德納10到20支疫苗。高的訊息內容為，「我又來了，如果莫德納來，可以保留給禾馨10-20支的額度嗎？還有一些管理部的醫生，有血栓病史跟疑慮，抱歉又麻煩你了，謝謝局長，20 人份就可以」。

隨後，黃世傑於16時28分回復「收到」，並於16時28分 轉傳其與高立委對話予蔡專員。

值得一提的是，6月9日黑心疫苗事件爆發後，高嘉瑜竟還在索要疫苗。根據報告，高嘉瑜在9日10點01分向傳LINE給黃世傑，稱「抱歉抱歉，禾馨昨晚沒去拿說今天早上去拿兩瓶，但衛生局又說沒有了？可以讓他們現在去拿嗎？」

▲▼立法院 立委高嘉瑜剪髮新造型。（圖／記者屠惠剛攝）

禾馨醫療營運長林思宏於6月21日召開記者會，表示先前北市府要求6月8日前把AZ疫苗消化完畢，6月8那天20點41分，衛生局的承辦人員試圖塞20 瓶疫苗給禾馨，要求診所在午夜12點打完，「還說一定要今天，因為市長說當天一定要打完，不然我們就慘了。」

經訪談王姓管理師，表示略以6月8日應是蔡專員表示小禾馨還有（2瓶）AZ 疫苗需求，所以我才打給小禾馨窗口詢問確認他們還需要多少。後來對方就回不需要了。我不清楚林營運長所指20瓶的意思。

針對整起事件的缺失之處，北市府總結，一、配發診所COVID-19疫苗未違反中央指示，惟與本府該階段施打政策不符。二、配發疫苗違反公平原則，有差別待遇。三、核發數量未經審核，致偏離合理數量。四、未明確告知施打對象，造成認知差距。

▲▼北市公布好心肝報告，高嘉瑜通話紀錄。（圖／北市府提供）

▲▼北市公布好心肝報告，高嘉瑜通話紀錄。（圖／北市府提供）

▲▼北市公布好心肝報告，高嘉瑜通話紀錄。（圖／北市府提供）

▲▼北市公布好心肝報告，高嘉瑜通話紀錄。（圖／北市府提供）

▲▼北市公布好心肝報告，高嘉瑜通話紀錄。（圖／北市府提供）

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▲▼北市公布好心肝報告，高嘉瑜通話紀錄。（圖／北市府提供）

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