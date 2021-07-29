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穿背心逛賣場！短髮妹「一路被看」傻眼　網看照片驚呼：戴反了

▲▼穿背心逛賣場！短髮妹「一路被看」傻眼　網看照片驚呼：戴反了。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲原PO穿背心逛賣場，卻被一名男子不斷回頭看。（圖／翻攝爆怨2公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「到底是我妨礙（妨害）風化？還是你們太色？」一名短髮女網友表示，她穿著背心逛賣場，卻一路被人指指點點，讓她非常不滿。對此，有網友發現，女子的口罩疑似戴反，開玩笑說路人可能是想提醒一下，才會不斷看著原PO。

該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示她穿著背心逛賣場，卻從4樓被看到1樓，忍不住質疑到底是她的穿著有問題，還是看她的人都太色，「在台灣穿什麼沒人管妳，不過就是有人指指點點，看人的沒事，被看的反而被檢討，呵呵。」

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▲▼穿背心逛賣場！短髮妹「一路被看」傻眼　網看照片驚呼：戴反了。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆怨2公社）

網友看完紛紛留言，「有沒有想過純粹是妳自我感覺太良好，其實根本沒有人在看妳」、「太在意旁人眼光，妳會活的很痛苦」、「滿好奇妳怎知道他一直看妳，會不會妳也看他，他也覺得妳幹嘛一直看他，所以也覺得妳很奇怪，然後妳們倆就一直互看」，也有女網友說「妳可以約我一起出門啊，這樣被看的就不會是妳了」、「我每天都穿背心，好像也沒啥人看啊」、「沒在怕人看的」。

此外，有網友發現原PO疑似口罩戴反，「口罩好像戴反了⋯外面那面是朝內啦」、「你的口罩好像戴反了，應該是在看這個」、「我比較在意口罩戴反面這件事～現在遇到戴反的都好揪心～正確配戴口罩保障安全唷」。

▼有網友懷疑原PO口罩戴反，才會被路人關注。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼穿背心逛賣場！短髮妹「一路被看」傻眼　網看照片驚呼：戴反了。（圖／翻攝爆怨2公社）

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