廖末喜用舞蹈深耕藝術一甲子！成「臺南文化獎」首位女性獲獎者

舞蹈家 廖末喜 一生奉獻給舞蹈與故鄉臺南，致力舞蹈教育與創作的她，近期獲得了第十屆「臺南文化獎」，更是第一位榮獲此獎項的女性。臺南市政府將於10月擇期舉行頒獎典禮，公開表彰她的卓著貢獻，並由市長黃偉哲親自頒發新臺幣30萬元獎金、得獎評定書和獎座。

廖末喜 一生為台南舞蹈藝術奉獻

廖末喜女士60年來對臺南舞蹈發展貢獻厥偉。1957年，以其編舞作品《夏天裡過海洋》初登臺南社教館舞臺，相繼於1967年創立「怡君舞蹈研究社」、1983年成立「台南青少年舞團」；1990年成立「廖末喜舞蹈劇場」，成為南臺灣第一個創作舞團。2017年廖末喜女士更以《時間之河：廖末喜舞蹈藝術六十年回顧》作品，述說一甲子以來為臺南舞蹈奉獻的悠悠歲月，同年並獲中華民國舞蹈學會頒發第39屆春風化雨教學五十年舞蹈教育獎。今年5月廖末喜女士已榮獲臺南市卓越市民，如今再獲選為本屆臺南文化獎得主殊榮，可說是對於他在臺南舞蹈教育卓越貢獻再一次肯定。

舞而優則編，推廣台南舞蹈藝術

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廖末喜女士是在地臺南市人，深耕臺南舞蹈教育逾一甲子，播下無數藝術種子，而伴隨其成長的鄉土，也成為他創作時的最佳養分。他將對臺灣土地及本土文化的深刻情感與關懷融入舞蹈，編創《舞出安平》、《運河水長流》、《鳳鳴玉山》、《舞詩系列》等充滿在地風情、濃厚人文精神的舞蹈作品，歷年創作的舞作累積超過400首。廖女士深具國際觀，將臺灣特色的舞作推展至國外，用優美的肢體語言，向世界傳遞臺灣最美的藝文風景。

圖文來源：台南市政府文化局

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