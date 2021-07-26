東京奧運建築師「隈研吾」在台特展　4件作品首登場

忠泰美術館於７月24日（六）迎來五週年計畫第二檔展覽 —— 2021奧夫塞計畫《場域・啟發 —— 隈研吾 展》。

這次特別精選了隈研吾的六件文化機構建築作品，包含：四件首次於臺灣展出，位於日本的「早稻田大學國際文學館（村上春樹圖書館）」、「東京工業大學 TAKI PLAZA」、「GC齒科博物館研究中心」以及位於菲律賓的「祖先的智慧博物館」；另外，還有兩件代表作，分別是位於蘇格蘭的「V&A博物館丹地分館」與丹麥的「安徒生博物館」。本次展場也將從隈研吾創作歸納使用的「孔洞」、「傾斜」、「粒子」、「時間」等四個主題，連結起靈感和場域之間的關係。

▲東京奧運建築師隈研吾在台舉辦特展《場域・啟發 — 隈研吾 展》

建築透過「孔洞」、「傾斜」成為環境的連結者

[廣告]請繼續往下閱讀...

隈研吾認為，建築的功能不應該成為環境中的阻礙，而是連結人與環境的橋樑。「V&A博物館丹地分館（維多利亞和艾伯特博物館丹地分館）」是蘇格蘭首座設計博物館，基地比鄰泰河（River Tay）水岸，隈研吾取法奧克尼群島海崖景觀，將洗出碎石骨料、紋理粗獷的預鑄混凝土板變換不同角度水平疊放，形成有豐富陰影及變化的「懸崖」，鏤空建築中央，重新連接起街道與水岸、都市與自然。為菲律賓新石器時代文化遺產所設計的「祖先的智慧博物館」，連結當地原風景與史前時代人們住在洞窟的記憶轉譯為建築，與當地孕育出的文化融合為一。

▲V&A博物館丹地分館

▲祖先的智慧博物館

即將於2021年秋季竣工的「早稻田大學國際文學館（村上春樹圖書館）」，隈研吾在大學舊建物上鑿出一條隧道，將新舊建築交融，並將現實環境與館內的村上春樹世界連結，不經意間便踏入作者的世界觀中。上述三件建築作品皆以孔洞概念出發，而在隈研吾2020年冬季剛竣工不久的「東京工業大學 TAKI PLAZA」中，則利用傾斜的設計，連結人與人的相處空間、場所與場所之間的無縫銜接，將人工建構物化身為具備天然大地質感的斜面，與周圍地景融為一體。

▲早稻田大學國際文學館（村上春樹圖書館）

忠泰美術館配合中央防疫規範，全面啟動線上預約制參觀，開放兩週內之線上預約服務，提供民眾舒適、安全的觀展環境。《場域・啟發—隈研吾展》在忠泰美術館本館旁的「明日聚落」一樓空間展出中，展期從7月24日起至9月12日止，為線上預約，免費參觀，７月20日上午11點開放預約。

圖文來源：忠泰美術館

（完整文章請看瘋設計）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。