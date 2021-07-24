　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萌貓亂入世界名畫！3位藝術家太有創意　一起來找喵星人

▲貓咪插畫。（圖／女子學）

▲將貓畫入藝術中。（圖／Fat Cat Art、IG@niaski）

時而傲嬌，時而呆萌，貓總是在無意間撫慰了人們被傷裂的幼小心靈，牠們也是許多創作者心中的繆斯，在許多的藝術創作中也都能看見牠們的身影。以繪本來說的話，樋口裕子和町田尚子用他們各自的獨特美學呈現貓們不可思議的魅力，而 2019 年曾在台北市花博公園展出的《貓．美術館》中，山本修先生以趣味的手法，把世界名畫中的主角全部都變成「喵星人」，提供另一番新奇的視覺感受。本篇跟大家分享 3 位同樣將貓融入創作中的藝術家，一起來看看他們是如何把創作「喵化」的吧！

1.馬來西亞插畫家林行瑞（Lim Heng Swee）

▲貓咪插畫。（圖／女子學）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲插畫家林行瑞用他天馬行空的想像玩起「躲貓貓」的遊戲。（圖／IG@limhengswee）

來自馬來西亞的插畫家林行瑞（Lim Heng Swee）用他天馬行空的想像玩起「躲貓貓」的遊戲，巧妙的在畫中藏入貓皇身影。在《貓咪風景》（Cat Landscape）系列中，用簡單的線條勾勒出山巒、海浪、沙漠、日出等風景意象，並完美融入貓咪的曲線和形狀，不論是翻滾、跳躍、伸展、臥躺，還是翻轉姿態，完全無違和感，這種超現實感反而讓帶給人愉悅和幸福感。結合植物的全新系列《貓與植物》（Cats and Plants），林行瑞同樣運用極簡風格和柔和色彩把貓咪融入龜背芋、蒲公英、多肉植物等植栽中，利用各種植物不同的葉片形狀或姿態，無縫呈現出貓咪的多變的可愛模樣，而且能感受到溫暖療癒氛圍。

2.俄羅斯藝術家 Svetlana Petrova

▲貓咪插畫。（圖／女子學）

▲俄羅斯藝術家將橘貓亂入在經典世界名畫之中（圖／Fat Cat Art）

橘貓 Zarathustra 是俄羅斯藝術家 Svetlana Petrova 母親的愛寵，在母親逝世後，Svetlana 變得非常抑鬱，甚至無心再進行藝術創作，而橘貓好像是為了讓她走出喪母傷痛，時常擺出翻肚、賣萌等各樣搞笑有趣的姿勢。Svetlana 突發奇想的將橘貓亂入在經典世界名畫之中來二次創作，而推出一系列《肥貓藝術》（Fat Cat Art）的畫作，創作靈感漫發的她，運用多個藝術時期、各個畫派和不同的地區的名畫，讓橘貓進入其中，在保留原畫的風格之餘，更添幽默詼諧，也獲得到許多人喜愛。Svetlana 這系列創作不只讓更多人認識名畫，也療癒了疲憊的心靈。

3.英國插畫家 Nia Gould

▲貓咪插畫。（圖／女子學）

▲英國插畫家創作了一系列黑貓亂入名畫的作品（圖／IG@niaski）

畢業於英國法姆洛斯大學的插畫家 Nia Gould 學習的是平面設計，在從事設計師一職幾年之後，由於對插畫的熱忱而開設了自己的工作室 Niaski。身為貓奴的她，以自家的貓為靈感，創作了一系列黑貓亂入名畫的作品，像是躲在莫內的睡蓮池中，玩弄梵谷的名畫《向日葵》中的花瓣等，融入各樣名畫內的黑貓，那種悠然的姿態，不禁讓人莞爾一笑！

延伸閱讀：

零外出、宅在家也可以逛遍世界級博物館：線上免費瀏覽世界各地博物館藏品！

比逛展覽更深度洞悉鉅作的紙上藝術巡禮！揭祕宮崎駿、奈良美智、塩田千春的創作世界

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
快訊／柔道林真豪東奧初體驗　首戰奪勝前進16強
有人收到了！　熊貓清晨流出神級優惠碼「滿500折500」
快訊／烟花豪雨用倒的　苗栗泰安鄉宣布緊急停班課
快訊／烟花雨彈轟不停！　新北4縣市大豪雨特報
槓吳宗憲里長當街遭3煞痛毆　藏鏡人落網動機曝光
林穎欣女子10公尺步槍未晉決賽　中華首金再等等
東奧「跆拳道女神」蘇柏亞最終40秒遭逆轉　奪牌希望意外出局

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／烟花雨彈強襲　全台停班課一次看

反烏托邦浪潮再現　德國藝術家「賽博龐克」美學

快訊／烟花豪雨用倒的　苗栗泰安鄉10點起緊急停班課

台鐵7／27起增開列車！降2級後「受疫情影響停開班次」回復行駛

快訊／727降級倒數！雙北仍不開放內用　陳時中14:00說明

景美溪暴漲！萬壽橋下「水淹到人行道」　在地人傻：籃球場沒了

萌貓亂入世界名畫！3位藝術家太有創意　一起來找喵星人

颱風尼伯特將襲日本　彭啟明：路徑修正往東京「奧運」有點小壓力

烟花狂炸北市山區「一夜雨量170毫米」　北投淹水停電、路樹壓車

快訊／豪大雨特報！烟花雨彈轟不停　新北等4縣市迎「大豪雨」

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

不斷更新／烟花雨彈強襲　全台停班課一次看

反烏托邦浪潮再現　德國藝術家「賽博龐克」美學

快訊／烟花豪雨用倒的　苗栗泰安鄉10點起緊急停班課

台鐵7／27起增開列車！降2級後「受疫情影響停開班次」回復行駛

快訊／727降級倒數！雙北仍不開放內用　陳時中14:00說明

景美溪暴漲！萬壽橋下「水淹到人行道」　在地人傻：籃球場沒了

萌貓亂入世界名畫！3位藝術家太有創意　一起來找喵星人

颱風尼伯特將襲日本　彭啟明：路徑修正往東京「奧運」有點小壓力

烟花狂炸北市山區「一夜雨量170毫米」　北投淹水停電、路樹壓車

快訊／豪大雨特報！烟花雨彈轟不停　新北等4縣市迎「大豪雨」

不斷更新／烟花雨彈強襲　全台停班課一次看

好消息!林真豪東奧初體驗　首戰就奪勝前進16強

中國《反壟斷法》重拳！　解除騰訊「網路音樂獨家版權」

烟花雨炸尖石大樹躺馬路　警亮電鋸清道！往北德拉曼路通了

東奧首金出爐！　中國小將楊倩女子10公尺步槍「破紀錄」奪金

「不想弄髒手」拒跟以色列對打　阿爾及利亞柔道因政治立場退賽

孔子也搖頭！《婚詞離曲2》渣男語錄：70歲才能不踰矩，我才40太年輕

反制中國打壓！　美國務院籲理念相近國家「公開挺台灣」

美跨黨派參議員提「台灣夥伴關係法」！呼籲國民兵提升台灣後備戰力

盧彥勳、郭婞淳舉旗進場畫面引熱議　吳思瑤揭隊服兩大亮點

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

比台灣巨！烟花更胖最強暴風豪雨開炸

超級變變變讓開幕超好玩！可愛1失誤成亮點

「烟花」雨彈狂炸北台灣　致災降雨到8月

柯P怪中央讓疫苗快過期　莊人祥回應了

颱風遠離中！11:30解除海警

「727降二級」醫點名最勇敢的措施：想到都會頭皮發麻

中華隊「排序T進場」早用過了

烟花「螺旋雨彈」炸雙北！　大安、士林等4區淹水警戒

更多熱門

相關新聞

《曼哈頓戀習曲》令自己閃耀的方式

《曼哈頓戀習曲》令自己閃耀的方式

好音樂的穿插，能夠使電影變得更有記憶點，如〈Love Me Like You Do〉之於《格雷的五十道陰影》、〈City of Stars〉之於《樂來越愛你》，在提起電影的同時，必然也在腦中回想起這些令人印象深刻的音樂。2013 年發行、以〈Lost Stars〉入圍奧斯卡最佳原創歌曲獎的音樂劇情電影《曼哈頓戀習曲》

富邦藝術基金會攜手momo　打造品牌旗艦館

富邦藝術基金會攜手momo　打造品牌旗艦館

關鍵字：

女子學畫畫美術藝術藝術家插畫

讀者迴響

熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

莫德納第二劑是魔王！網紅曝副作用…1招降痛感

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

《屍戰朝鮮》人吃人是真的！

哈薩克美女掌旗太正了！網呼天使下凡

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面