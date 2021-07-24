萌貓亂入世界名畫！3位藝術家太有創意　一起來找喵星人

▲將貓畫入藝術中。（圖／Fat Cat Art、IG@niaski）

時而傲嬌，時而呆萌，貓總是在無意間撫慰了人們被傷裂的幼小心靈，牠們也是許多創作者心中的繆斯，在許多的藝術創作中也都能看見牠們的身影。以繪本來說的話，樋口裕子和町田尚子用他們各自的獨特美學呈現貓們不可思議的魅力，而 2019 年曾在台北市花博公園展出的《貓．美術館》中，山本修先生以趣味的手法，把世界名畫中的主角全部都變成「喵星人」，提供另一番新奇的視覺感受。本篇跟大家分享 3 位同樣將貓融入創作中的藝術家，一起來看看他們是如何把創作「喵化」的吧！

1.馬來西亞插畫家林行瑞（Lim Heng Swee）

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▲插畫家林行瑞用他天馬行空的想像玩起「躲貓貓」的遊戲。（圖／IG@limhengswee）

來自馬來西亞的插畫家林行瑞（Lim Heng Swee）用他天馬行空的想像玩起「躲貓貓」的遊戲，巧妙的在畫中藏入貓皇身影。在《貓咪風景》（Cat Landscape）系列中，用簡單的線條勾勒出山巒、海浪、沙漠、日出等風景意象，並完美融入貓咪的曲線和形狀，不論是翻滾、跳躍、伸展、臥躺，還是翻轉姿態，完全無違和感，這種超現實感反而讓帶給人愉悅和幸福感。結合植物的全新系列《貓與植物》（Cats and Plants），林行瑞同樣運用極簡風格和柔和色彩把貓咪融入龜背芋、蒲公英、多肉植物等植栽中，利用各種植物不同的葉片形狀或姿態，無縫呈現出貓咪的多變的可愛模樣，而且能感受到溫暖療癒氛圍。

2.俄羅斯藝術家 Svetlana Petrova

▲俄羅斯藝術家將橘貓亂入在經典世界名畫之中（圖／Fat Cat Art）

橘貓 Zarathustra 是俄羅斯藝術家 Svetlana Petrova 母親的愛寵，在母親逝世後，Svetlana 變得非常抑鬱，甚至無心再進行藝術創作，而橘貓好像是為了讓她走出喪母傷痛，時常擺出翻肚、賣萌等各樣搞笑有趣的姿勢。Svetlana 突發奇想的將橘貓亂入在經典世界名畫之中來二次創作，而推出一系列《肥貓藝術》（Fat Cat Art）的畫作，創作靈感漫發的她，運用多個藝術時期、各個畫派和不同的地區的名畫，讓橘貓進入其中，在保留原畫的風格之餘，更添幽默詼諧，也獲得到許多人喜愛。Svetlana 這系列創作不只讓更多人認識名畫，也療癒了疲憊的心靈。

3.英國插畫家 Nia Gould

▲英國插畫家創作了一系列黑貓亂入名畫的作品（圖／IG@niaski）

畢業於英國法姆洛斯大學的插畫家 Nia Gould 學習的是平面設計，在從事設計師一職幾年之後，由於對插畫的熱忱而開設了自己的工作室 Niaski。身為貓奴的她，以自家的貓為靈感，創作了一系列黑貓亂入名畫的作品，像是躲在莫內的睡蓮池中，玩弄梵谷的名畫《向日葵》中的花瓣等，融入各樣名畫內的黑貓，那種悠然的姿態，不禁讓人莞爾一笑！

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