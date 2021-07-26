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國民黨團支持勞動部發放尋職津貼　「新冠世代必須由政府提供協助」

▲▼立法院 國民黨團召開「國產高端 圖利版EUA 早產疫苗 誰敢打？」記者會 東京奧運國家選手睡三星飯店相關 鄭麗文 費鴻泰 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊，連帶影響應屆畢業生求職，立法院法制局建議，政府除了針對已就職畢業生給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。對此，國民黨團書記長鄭麗文表示，新冠世代的困境必須由政府提供協助，呼籲勞動部應給予相關代職津貼。

立法院法制局近日以「疫情衝擊下畢業生就業延緩問題探討」為題提出報告，建議主管機關除了針對已就職畢業生給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。

對此，鄭麗文受訪時表示，政府官員搞不懂疫情對經濟的影響，也一再低估疫情對經濟生活的打擊，所以在紓困有如牛步，無法對症下藥、給大家及時的救生圈，真正原因就在行政院長蘇貞昌帶領的政府不食人間煙火、不了解疫情的衝擊多麼嚴重，也不理解普發現金才能及時救活嗷嗷待哺的基層民眾。

鄭麗文呼籲，政府除了立刻發放現金紓困，有請勞動部正視剛從學校畢業的年輕人，找不到工作、無法就業的困境，「這批新冠世代的新困境，必須由政府提供協助」，因此在這段疫情期間無法找到工作的年輕人，勞動部應該提供相關代職津貼及基本生活費用。

此外，鄭麗文也透露，自己早在臨時會就向勞動部提案，說明因為本土疫情嚴峻，全國也很快地升至三級警戒，對於剛離開學校的青年要求職，可以說是非常困難、幾乎不可能，當時也不知道台灣的疫情會延續多久，很難期待青年可以找到適合自己的工作機會。

鄭麗文指出，疫情期間爆發嚴重的倒閉潮，無薪假人數也直線上升，因此她提出三個月內找不到工作的年輕人，勞動部應該發給每人3萬元的代職津貼，「但是當時勞動部聽不聽我在說什麼」，僅聲稱找不到工作可以尋求一般的失業救濟，勞動部也會提供相關職業訓練。

鄭麗文強調，這些年輕人不是沒有技能、找不到工作，更不是偷懶而不去找工作，是因為根本沒有工作可找、被迫宅在家，尤其很多人的家境不若政府高官那麼好，必須要工作才能貼補家用、養活自己，很遺憾勞動部不願通過，只好妥協成六個月都找不到工作，勞動部願意提供1萬元津貼。

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