勞動部推青年就業獎勵鼓勵尋職　立院法制局：很多企業沒釋出職缺

▲立法院法制局指出，在疫情衝擊之下，有很多企業根本沒有釋出職缺。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎影響應屆畢業生求職，勞動部在疫情期間推動「110年青年就業獎勵計畫」，只要穩定就業滿90日即發給就業獎勵金2萬元，滿180日再加碼1萬元。不過，立法院法制局指出，在疫情衝擊之下，有很多企業根本沒有釋出職缺，建議主管機關應提供待業青年尋職津貼。

勞動部為鼓勵青年積極尋職並穩定就業，疫情期間持續推動「110年青年就業獎勵計畫」，凡本國籍15到29歲應屆畢業生（109年9月1日至110年9月30日期間畢業），符合「110年6月15日至9月30日就業」或「111年6月30日前退役，並於退役後90日內就業」的全時工作者，只要穩定就業滿90日即發給就業獎勵金2萬元，滿180日再加碼1萬元。

立法院法制局近日以「疫情衝擊下畢業生就業延緩問題探討」為題提出報告，建議政府就業獎勵與尋職津貼應雙管齊下，結合學校資源加強求職心理諮商、加強創造青年工作機會，並且擴大開設免費線上職涯輔導課程。

報告表示，行政院在紓困4.0方案，推出青年就業獎勵計劃，對於15歲至29歲畢業青年、持續受僱於同一雇主滿180日者，給予3萬元補助，其用意雖然是鼓勵畢業生努力找工作，但在疫情衝擊下，很多企業根本沒有釋出職缺。

報告建議，政府不應忽視更多求職弱勢學生的就業困境，主管機關除對已就職畢業生，給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。

報告指出，在本土疫情升溫衝擊之下，國內就業市場機會萎縮，又適逢畢業季，使應屆畢業生求職雪上加霜，職場新鮮人面臨就業考驗。根據報載，今年約有27萬名應屆畢業生，調查顯示其中87.3%想找工作，但僅有19.6%找到工作，亦即有18萬名應屆畢業生「畢業即失業」。

報告再指，今年初次尋職者，平均尋職期間高達半年，社會新鮮人在沒有援助下，平均只能支撐2個月待業期間，另外4個月生活將陷入困頓，其中甚至有39.6%的人，完全處於零存款的窘境 。

報告表示，根據線上求職網站公布「新鮮人待業焦慮與企業求職評價調查」結果顯示，今年企業平均面試17位新鮮人，才有機會錄取一位合適的人才，換算下來錄取率不到6%。

此外，報告中也提到，更有89.8%的新鮮人在待業期間有焦慮症狀，創下3年來新高，顯見疫情對求職造成的影響，深埋畢業生心底 。

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