立院法制局建議發放「尋職津貼」　民進黨團：勞動部已有很好方案

▲民進黨團幹事長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊，連帶影響應屆畢業生求職，立法院法制局建議，政府除了針對已就職畢業生給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。對此，民進黨團幹事長劉世芳表示，勞動部在這方面已經提出很好的方案。

立法院法制局近日以「疫情衝擊下畢業生就業延緩問題探討」為題提出報告，建議政府就業獎勵與尋職津貼應雙管齊下，結合學校資源加強求職心理諮商、加強創造青年工作機會，並且擴大開設免費線上職涯輔導課程。

報告指出，行政院紓困4.0方案推出青年就業獎勵計劃，給予15歲至29歲的畢業青年、持續受僱於同一雇主滿180日者3萬元補助，但是很多企業根本沒有釋出職缺，主管機關除了針對已就職畢業生給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。

對此，劉世芳受訪時表示，這些意見都提供給立法委員做參考，民進黨團在很久以前也有提過相關建議，目前勞動部在這方面都有提出很好的方案。

勞動部為鼓勵青年積極尋職並穩定就業，疫情期間持續推動「110年青年就業獎勵計畫」，凡本國籍15到29歲應屆畢業生（109年9月1日至110年9月30日期間畢業），符合「110年6月15日至9月30日就業」或「111年6月30日前退役，並於退役後90日內就業」的全時工作者，只要穩定就業滿90日即發給就業獎勵金2萬元，滿180日再加碼1萬元。

此外，該份報告中也提及，應屆畢業生不僅面對經濟困窘的現實問題，長期待業也會嚴重影響到心理層面相關主管機關，相關主管機關應結合學校資源，開辦求職前心理輔導、就業相關諮詢、求職挫折心理障礙調適等課程，培養健康穩定的擇業心理，有助於畢業生儘快適應從學校到社會的心理轉變，從而順利就業 。

報告認為，疫情之下許多產業暫緩擴張計畫，導致勞動市場職缺減少，政府應加強創造短期工作機會，讓初入社會職場新鮮人「先求有、再求好」，累積一些工作經驗，並且適應職場環境，有助於將來轉換工作跑道。

報告建議，相關主管機關應擴大補助大專院校、民間團體，開發免費相關就業輔導線上課程，打造「產學接軌、學用合一」的知識共享平台，結合職涯探索及職能診斷，提供待業青年累積相關就業的所需能力，一方面減少外出、避免造成群聚感染，另一方面也強化專業領域、跨域知識，提昇職場競爭力 。

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