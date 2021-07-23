新北市圖暑假「校外教學」穿越地心連線　體驗阿根廷遊戲

▲新北市圖暑假「校外教學」穿越地心連線。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

放暑假，即便微解封，暫時還是無法出國旅遊，新北市立圖書館特別推出跨國零時差連線的「校外教學」體驗活動，讓孩子可以透過童謠遊戲認識阿根廷，摺紙球認識日本文化，跟著「最會玩」的遊戲專家，參與世界各地的趣味活動，沉浸在不同文化的同時，也能一解無法出國的愁悶，增廣見聞，與世界接軌。

新北市立圖書館表示，即將於7月23日晚上推出的「舞動阿根廷」，是跨越11小時時差與1萬8千公里半個地球距離的跨國連線「校外教學」，阿根廷首都布宜諾斯在2005年被聯合國教科文組織評為「第一個創意城市」，此次活動特別邀請到布宜諾艾利斯政府「鄰里遊戲計畫(Programa Juegotecas Barriales)」及「玩趣中心 Centro Lúdico」「最會玩」的遊戲專家們，與臺灣的親子分享阿根廷的音樂與遊戲，帶大家感受熱情與動感的阿根廷文化。

▲新北市圖暑假「校外教學」舞動阿根廷。

「舞動阿根廷」共有2場次活動，7月23日「阿根廷音樂童謠」，將透過遊戲互動與帶動唱遊的方式，讓小朋友從音樂中認識阿根廷文化，同時也能學習外語。7月30日「阿根廷想像遊戲」則將帶孩子透過想像遊戲，激發各種新奇有趣的創意。另還有一系列適合親子同樂的「防疫多元文化遊戲」，8月10日「日本紙球」，將帶大家透過摺紙認識日本文化，8月17日「印尼沙包」，則可訓練手眼協調、反應力，讓孩子們從玩樂中體驗各國文化異同。

新北市圖書館王錦華館長表示，雖然微解封，但防疫仍不放鬆，如何保持孩子的學習、活動、增廣見聞，同時保持防疫，是暑假最大的課題。透過跨國線上體驗的方式，讓孩子在疫情期間仍有機會可以參與世界各地的趣味活動，不能出國一樣能認識新朋友，學新事物，還有玩世界。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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