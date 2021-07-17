絕命畫面曝！環島回程逆撞垃圾車　高雄26歲女騎士魂斷台2線

記者郭世賢／新北報導

高雄一名26歲張姓女子與朋友約好騎車環島，16日上午行經新北市貢寮區台二線112.5公里處時（宜蘭往基隆方向），轉彎時跨越雙黃線，與對向垃圾車發生擦撞，送醫不治。駕駛垃圾車的陳姓男修車員工，事發時直接雙手合十、跪在地上祈禱，但張女仍不幸死亡，陳男也被依過失致死送辦。如今案發當下監視器畫面曝光。

▲張女騎電動機車跨越雙黃線，撞上垃圾車駕駛座後方車斗處，當場失去意識倒地。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，張女騎電動機車（Gogoro）與朋友相約騎車環島，16日預計沿著瑞芳區台2線北部濱海公路，前往基隆踏上返程，卻在台二線112.5公里處，張女過了小彎道後，因不明原因跨越雙黃線，騎到對向車道，直撞上宜蘭頭城鎮公所垃圾車駕駛座後方車斗處，機車零件噴散一地，當場失去意識倒地。

張女倒地後連人帶車滑行30公尺，救護人員到場立刻搶救，協助送往澳底保健站急救，而垃圾車的陳姓駕駛也跪在馬路上看著張女，雙手合十祈禱對方沒事，但張女仍不治死亡。

陳姓男駕駛是汽車維修員，疑是維修完垃圾車，要協助開回宜蘭時途中發生事故。警方表示，陳男酒測值為0，目前已依過失致死送辦，但詳細車禍原因仍待釐清。

▲▼垃圾車的陳姓駕駛也跪在馬路上看著張女，雙手合十祈禱對方沒事。

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