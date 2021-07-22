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中颱烟花逼近！基隆長浪凌空　2000漁船塞滿北海岸各港口

記者郭世賢／新北、基隆報導

中度颱風「烟花」外圍開始進逼台灣北部、東北部，暴風半徑達200公里。北台灣北海岸、基隆地區，今（22日）上午開始出現大雨、強陣風，八斗子漁港與碧砂漁港的防坡堤及外木山沿岸都陸續出現大浪，北海岸、基隆地區海上作業漁隻紛紛回港塞滿避颱風，漁民提早為防颱做準備，漁船在碼頭加強固定繩子綑綁好。

▲中颱烟花逼近！北海岸、基隆沿岸現長浪 漁船返港塞滿「綑綁防颱」。（圖／記者郭世賢攝）

▲中颱烟花逼近！北海岸沿岸現長浪，漁船返港塞滿「綑綁防颱」。（圖／記者郭世賢攝）

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22日晨間各國模式預測烟花颱風路徑大致已看法一致，如果路徑不變7級風的暴風半徑將掠過東北角部份陸地，北海岸、基隆地區將近2000多艘漁船，紛紛回港避颱風，塞爆了每個漁港，漁民回港提早做防颱準備，定泊在碼頭加強纜繩綑綁固定。

中度颱風「烟花」預估帶來的強風豪雨，北台灣造成很大的威脅，海邊亦將出現9到11級較強陣風，引發長浪，新北市政府呼籲現正值防疫期間，應避免前往海邊活動，另外，適逢大潮期間，沿海低窪地區慎防海水倒灌。

▲中颱烟花逼近！北海岸、基隆沿岸現長浪 漁船返港塞滿「綑綁防颱」。（圖／記者郭世賢攝）

▲漁民提早為防颱做準備，漁船在碼頭加強固定繩子綑綁好。（圖／記者郭世賢攝）

根據中央氣象局最新資料顯示，目前最新中心位置，在北緯23.5度，東經126.1度，即在台北的東南東方約500公里海面上，向西轉西北西緩慢進行，時速從6公里再轉4到7公里，近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里正逐漸對臺灣東北部海面及東南部海面構成威脅。

▲中颱烟花逼近！北海岸、基隆沿岸現長浪 漁船返港塞滿「綑綁防颱」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼中颱烟花逼近！基隆沿岸現長浪，漁船返港「綑綁防颱」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲中颱烟花逼近！北海岸、基隆沿岸現長浪 漁船返港塞滿「綑綁防颱」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中颱烟花逼近！北海岸、基隆沿岸現長浪 漁船返港塞滿「綑綁防颱」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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