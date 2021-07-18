基隆仁愛市場2男脫口罩吃水餃　民眾火大：就是有人要當老鼠屎

記者郭世賢／基隆報導

台灣疫情從721例到8例只花了56天，堪稱為世界奇蹟，主要是民眾對防疫政策的配合；不過隨著疫情的降溫，開始有民眾「蠢蠢欲動」，基隆市仁愛市場接近中午時段，赫然發現有民眾在2樓美食區吃水餃聊天。民眾憤怒表達譴責，好不容易仁愛市場落實防疫已步上軌道，就是有人要當老鼠屎。

▲基隆仁愛市場內脫口罩吃水餃，民眾爭相怒斥：就是有人要當老鼠屎。（圖／記者郭世賢翻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

今（18日）是微解封後的首個例假日，基隆市仁愛市場接近中午時段，仍有不少民眾前往採購，大家已經習慣採買熱食後隨即離去，返家用餐；不過有民眾中午發現仁愛市場2樓某咖啡坊，有3名男子群聚聊天，其中2名男子將口罩拉至下巴，享用餐盒裡的水餃，另1名則是戴著口罩講話；有民眾看到影片後憤怒表示，「就是有人要當老鼠屎」、「市場有開放內用嗎？」

中央流行疫情指揮中心已宣布放三級警戒的戶外飲食指引，如要在外飲食，請民眾在戶外通風處保持社交距離即可。基隆市府於今（18日）表示，一切遵照中央指示辦理；至於民眾能否在室外野餐，市府指出，只要能保持人與人之間的社交距離就可以，但不可以在室內用餐。

仁愛市場是基隆重要的市場之一，1樓販賣肉品蔬果，2樓販賣美食小吃（目前只供應外帶），市場好不容易從疫情中復業，攤商們很努力在做防疫工作，包含配戴口罩、面罩與雙手戴上手套，「2罩1套」完全配合政府防疫，民眾在室內用餐，將依違反《傳染病防治法》，可處違規民眾3000元以上1萬5000元以下罰緩。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／萬里飛行傘意外奪命！男迫降失敗高處摔落 送醫搶救不治

絕命畫面曝！環島回程逆撞垃圾車 高雄26歲女騎士魂斷台2線

傻賊闖樓驚見「滿屋子都警察」 躲廁所2hrs拆窗被逮才知門沒鎖

來回輾壓黑狗2次致死再踹一腳 駕駛不起訴！基隆市議員重砲轟檢