快移車！新北今晚9點關閉水門　傍晚5點開放紅黃線停車

▲新北晚間9點關閉水門，下午5點起開放紅黃線停車。（圖／新北市府提供，下同）



記者蔡文鈴／新北報導

預防烟花颱風災情，新北市將於今（23）日晚間9點完成關閉市轄橫移門、堤外便道，請民眾將車輛盡速撤離高灘地，並於今日下午5點起，開放水門周邊部分道路紅黃線停車，暫停路邊收費及220所學校開放停車。

交通局提醒永和區環河東、西路靠堤防側，用路人於停放車輛後請沿線靠堤防側行走，至行人穿越道才可通過道路，並請駕駛人減速慢行並注意行人安全。

交通局表示，建議車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫，上述開放紅黃線停車路段禁止併排停車；另路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止停車。

水門周邊部分紅黃線開放停車路段：

1.新店區寶元路1段(寶慶街-寶元路2段1巷)、忠孝大鵬堤外便道(環河路-鳴遠橋)

2.中和區/板橋區光環路1、2段(板橋區環河西路-中和區環河西路)、環河西路(光環路-福祥路)

3.永和區環河東路（光復街至環河東路4段底）、仁愛路(保生路-永和路2段)、永平路(環河西路2段-中山路1段)、保生路(環河西路2段-中山路2段，中山路至仁愛路間路段雙號側除外)、永貞路(仁愛路-中山路1段)、保安路(環河西路1段-保生路)、環河西路(光復街-中山路1段352巷)、文化路(永和路2段-環河西路)、永利路(永貞路-林森路、永元路-永亨路)、永亨路(永貞路-成功路1段106巷)、國中路(永亨路-永亨路)、民權路(得和路-更生街)、民生路(得和路-民生路46巷)、環河西路(縣民大道-中和區光環路)

4.三重區環河北路、環河南路(蘆洲區復興路-成功路(中興橋下))、疏洪東路1、2段(成功路(中興橋下)- 五股區交界)、疏洪西路(新莊區化成路-重新路(重新橋下))、環漢路1段(重新路(重新橋下)- 中興南街)、捷運路

5.蘆洲區環堤大道(永安大橋-復興路)

6.五股區/新莊區五工一路(五權路-化成路)、疏洪東路3段(三重區交界-4號越堤道)及中和區/永和區新北環快(環河東路4段至秀朗橋段)等

其他人也看了這些新聞...

► 降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

► 二級警戒2原則曝光 室內50人、超商可內用「草案一次看」

► 全國警戒二級強化版原則曝光 入境全面普篩持續嚴管