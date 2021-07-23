LIVE／新北+13 ! 全國警戒降二級　侯友宜說明最新措施

記者徐政璿／新北報導

行政院今（23日）上午宣布7月27日起疫情三級警戒調降至二級，指揮中心下午也公布各行業最新指引。針對新北市二級警戒最新措施，新北市長侯友宜將於15時召開防疫記者會說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

二級警戒通案性原則（來源：指揮中心）

1.除飲食外，全程佩戴口罩。

2.實聯制。

3.保持社交安全距離固定地點宗教活動。

4.人流控管或總量管制。

5.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。

6.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫。

7.餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

8.婚宴、公祭可開放。

中央流行疫情指揮中心下午公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡

指揮中心表示，個案分布以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,875,313例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,859,164排除)，其中15,535例確診。2020年起累計784例COVID-19死亡病例，其中776例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、台北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。