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圖書館開放「K書中心仍關閉」　眾人炸鍋：差在哪？網揭關鍵原因

▲圖書館,學生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲圖書館可在有條件下適度開放部分區域。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，但休閒娛樂場所、教育學習場域仍須關閉，包括K書中心、游泳池等，就有網友感到疑惑，「圖書館開放，但K書中心卻不行，差在哪？」在K書中心只需要坐在椅子上，用眼睛看書，拿筆寫字，也不需要脫口罩，「為什麼不能開放？」

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布確定指引，共有7大強化警戒措施，其中托嬰、補習班都可適度開放，另婚宴、公祭也可以舉辦，但休閒娛樂場所、教育學習場域仍須關閉，包括俱樂部、酒吧、KTV、電子遊戲場、社區大學、K書中心、游泳池等場所。

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就有網友在PTT發文，K書中心只需要坐在書桌前用眼睛看書，拿筆寫字，不需要脫下口罩，「也不像健身房那樣，有肢體活動或促進呼吸」，就連在室內脫口罩用餐都可以有條件開放了，不懂K書中心為什麼還是不能開放。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友不懂開放的標準是什麼。（圖／翻攝自PTT）

對於場所開放的標準是什麼，網友們都感到困惑，「開放標準真的謎」、「當初健身、電影可以，圖書館、育幼不行，擺明就雙標了，吵也沒用啦」、「可以去健身房讀啊」、「K書不行，婚禮可以、上班可以」、「怕學生互相連結，指揮中心很體貼的」、「解封原則就是，沒有原則」。

也有網友猜測，「很簡單啊，會賺錢的就開，不賺錢的不用開」、「因為這些業者沒什麼財力、影響力」、「K書中心沒有管理者，沒辦法限制戴口罩」、「因為K書開了，網咖為啥不能開」、「主要是有人管，與沒人管的差別」、「怕特殊族群去那邊超連結」、「大型長時間群聚」。

▼降二級一圖秒懂！（圖／指揮中心提供）

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會，7／27~8／9降為二級警戒（圖／指揮中心提供）

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K書中心圖書館二級警戒台灣疫情

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