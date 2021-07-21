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烟花逼近停打疫苗「逆時中」？林右昌：我們用「電子鐘」

▲烟花逼近停打疫苗「逆時中」？林右昌：我們用「電子鐘」沒順逆時鐘問題。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲烟花逼近停打疫苗「逆時中」？林右昌：我們用「電子鐘」沒順逆時鐘問題。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（21日）一早宣布7月23、24日停止施打疫苗，市長林右昌下午表示，市府考量的是怎麼讓市民方便、讓民眾及早因應，對於兩天已預約接種疫苗民眾將取消施打，不同調被說為是「逆時中」，他打趣地指著後方說，「我們用的是電子鐘，所以沒有什麼順時鐘、逆時鐘的問題。」

林右昌下午在記者會中表示，由於中颱烟花七級暴風圈，預計在7月23日上午接近台灣陸地，不管國內外何種預測模式，或者颱風是否直接登陸台灣，北部地區尤其基隆市是首當其衝，所以必須儘早啟動應變計畫，避免到決定「停班停課」時才宣布，造成民眾應變不及，故決定原7月23日與7月24疫苗施打時段取消，讓民眾可以及早做一些因應調整。

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▲烟花逼近停打疫苗「逆時中」？林右昌：我們用「電子鐘」沒順逆時鐘問題。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌說，「我們用的是電子鐘，沒有什麼順時鐘、逆時鐘的問題」。

隨後在答覆媒體詢問基隆提早宣布7月23、24日停止施打疫苗的問題時，林右昌指出，市府考量的是怎麼讓市民方便，中央其實也已經指示，不需要等到「停班停課」，地方政府就可以決定，讓民眾及早因應。他並打趣地指著後方的數字電子鐘，回應媒體說，「我們用的是電子鐘，沒有什麼順時鐘、逆時鐘的問題」。

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