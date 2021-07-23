　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

727全國降二級　侯友宜曝新北「這件事」最後解封

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

行政院今（23日）上午宣布將疫情三級警戒調降至二級，新北市長侯友宜表示，會尊重中央的指引，但是也會依據新北的特性作適度調整，會以階梯式、分階段來執行，先從戶外、到室內、到脫口罩的行為擺最後。

侯友宜表示，中央指引還沒有正式公布，會給予適當的尊重，然後針對新北市，包括雙北地區的特性來做適度調整，尤其新北市在整個疫情裡面算是重災區，在整個調整降級過程當中，一定以階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到二級，完全到位。

侯友宜強調，每個程序在開放過程當中易放難收，所以一定要有順序、有步驟逐漸開放，新北的開放原則很清楚，先從戶外、到室內、到脫口罩的行為擺最後，尤其有疫苗施打、有保護期的行業，有必要性的可以先解封，沒有這個必要性，一定先從戶外，然後室內在可以落實人潮管控，最後才會以脫口罩的行為做為最後的解封。

他說，所以在此情形下，有關脫下口罩要飲食的，會嚴格落實防疫以外，並在所有開放程序裡面，一定是擺在比較後面，新北會按照這個順序、針對疫情以及疫苗的涵蓋率，做好滾動式、階梯式的執行方式。

其他人也看了這些新聞...

► 降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒
► 二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」
► 全國警戒二級強化版原則曝光　入境全面普篩持續嚴管

ET快訊
恐怖活埋現場曝！　土石突閃崩釀1死1傷
《戲說》超兇正妹「全裸泡溫泉」！　還找閨蜜一起脫光
23歲俏麗外送妹累爆斷片！　鬼打牆4小時：機車不見了
烟花「左→上→左」自己繞開！網挖出6年前天鵝：完美閃避
降二級能持續多久？鄉民答案超一致　全賭1關鍵：不然8月升回來
727降回二級警戒！醫揭2點不解「跟微解封差在哪？」
撐不到降級！韓國瑜最愛汕頭火鍋　旗下6品牌10分店全部歇業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

727警戒降為2級　鄭文燦：6行業盡速恢復營運

烟花颱風影響降低　考選部：7月23日至27日9項國考如期舉行

烟花襲台！北市19時關閉水門　18時起開放8米道路紅黃線停車

727全國降二級　侯友宜曝新北「這件事」最後解封

民調國族認同感創新高　許智傑：國民黨莫再死守九二共識

柯文哲拋自購第三劑疫苗　王世堅嗆「不安好心」：戴上口罩閉嘴！

4個月軍事訓練役像過客　監委憂：後備動員戰力堪慮

東奧選手村確診案例連環爆　陳柏惟：採「台灣隊泡泡」嚴防染疫

捷克也要捐贈疫苗給台灣　外交部：誠摯感謝！耐心等待討論結果

她怒轟高端審查球員兼裁判　來亂啊！三立海董當NCC委員有何不可

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

727警戒降為2級　鄭文燦：6行業盡速恢復營運

烟花颱風影響降低　考選部：7月23日至27日9項國考如期舉行

烟花襲台！北市19時關閉水門　18時起開放8米道路紅黃線停車

727全國降二級　侯友宜曝新北「這件事」最後解封

民調國族認同感創新高　許智傑：國民黨莫再死守九二共識

柯文哲拋自購第三劑疫苗　王世堅嗆「不安好心」：戴上口罩閉嘴！

4個月軍事訓練役像過客　監委憂：後備動員戰力堪慮

東奧選手村確診案例連環爆　陳柏惟：採「台灣隊泡泡」嚴防染疫

捷克也要捐贈疫苗給台灣　外交部：誠摯感謝！耐心等待討論結果

她怒轟高端審查球員兼裁判　來亂啊！三立海董當NCC委員有何不可

台股攻高後震盪！電子權值股疲軟、航運鋼鐵回神　指數收在平盤17572點

與詹皇同梯格林接掌鵜鶘總教練　現役第3年輕主帥

車牌選號BNT來了！桃園監理站看準熱潮線上開標：轎車貨車都可掛

阿里雲成東奧數位轉播服務商　「全球線上看」檢驗雲計算功力

LIVE／727降二級「解封指引公布」　陳時中最新說明

撐不住！宜蘭民宿倒貨潮湧現　141間掛網求售

打完疫苗發燒！暖汪待床上「守整夜沒睡」　伸手放摸媽額頭給安慰

奧會防疫半套又複雜　台媒卡關機場8小時 在媒體中心過夜

恐怖活埋現場曝！拆除蓄水池板模突塌方　土石閃崩釀1死1傷

想改造「系統櫃做死了」會後悔嗎？　過來人仍推：比單件傢俱好

政治熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

快訊／新北首波「階梯式」降級　托嬰、長照中心727開放

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

新北紓困方案曝光　家庭扶助金每戶發1萬元

追加買莫德納　黃暐瀚分析蔡英文最在意「2件事」

全國警戒二級強化版原則曝光　入境全面普篩持續嚴管

「逆時中」診所不收200元掛號費了！　衛生局恢復配發疫苗

727全國降二級　侯友宜曝新北「這件事」最後解封

看到童仲彥PO這段影片　柯文哲笑趴「坐哪個艙也不會比較早到」

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

王世堅批高端霸王硬上弓　王浩宇砲轟：你是不是民進黨的？

高虹安籲診所補助再提高　質疑「當初讓柯文哲擔罵名」

更多熱門

相關新聞

確定727降回二級　網揭1數據開嗆

確定727降回二級　網揭1數據開嗆

行政院長蘇貞昌根據指揮中心的防疫規畫裁示，全國疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。降為二級的消息曝光後，立刻在PTT上引爆討論潮，不少網友都擔心直呼，「確診數不重要的前提是疫苗覆蓋率高」、「欸！我還沒打疫苗」。

擊退2千戶大型社區常勝軍　「國賓大悅」奪全台交易王

擊退2千戶大型社區常勝軍　「國賓大悅」奪全台交易王

「逆時中」診所不收200元掛號費了！　衛生局恢復配發疫苗

「逆時中」診所不收200元掛號費了！　衛生局恢復配發疫苗

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

快訊／新北幼教師疫苗施打率95%　727開放幼兒園安親班條件一次看

關鍵字：

727二級警戒新北侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面