727全國降二級　侯友宜曝新北「這件事」最後解封

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

行政院今（23日）上午宣布將疫情三級警戒調降至二級，新北市長侯友宜表示，會尊重中央的指引，但是也會依據新北的特性作適度調整，會以階梯式、分階段來執行，先從戶外、到室內、到脫口罩的行為擺最後。

侯友宜表示，中央指引還沒有正式公布，會給予適當的尊重，然後針對新北市，包括雙北地區的特性來做適度調整，尤其新北市在整個疫情裡面算是重災區，在整個調整降級過程當中，一定以階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到二級，完全到位。

侯友宜強調，每個程序在開放過程當中易放難收，所以一定要有順序、有步驟逐漸開放，新北的開放原則很清楚，先從戶外、到室內、到脫口罩的行為擺最後，尤其有疫苗施打、有保護期的行業，有必要性的可以先解封，沒有這個必要性，一定先從戶外，然後室內在可以落實人潮管控，最後才會以脫口罩的行為做為最後的解封。

他說，所以在此情形下，有關脫下口罩要飲食的，會嚴格落實防疫以外，並在所有開放程序裡面，一定是擺在比較後面，新北會按照這個順序、針對疫情以及疫苗的涵蓋率，做好滾動式、階梯式的執行方式。

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