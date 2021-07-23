我是老師我驕傲！基隆仁愛國小校長彭麗琦　獲教育部師鐸獎

▲我是老師我驕傲！基隆仁愛國小校長彭麗琦獲教育部師鐸獎。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛國小校長彭麗琦教育職涯34年，以「我是老師我驕傲」榮獲教育部110年師鐸獎肯定，彭校長堅信教育的價值是幫助學生認識自己、發展潛能，成為一個有自信、能思辨、熱愛生命，能參與社會的人！對於孩子的內在世界、學習的教材策略、學校的經營領導，從教師一路到校長，都堅持以學生為本的理念為教育方針，因為體驗到學習的快樂，也希望帶給孩子學習的快樂！

校長彭麗琦回憶某年酷熱的九月，一位媽媽牽著四歲有罕見疾病的學生小敏的手站在校長室門口，因為皮膚會發癢、脫皮、怕熱、進食要特別照料，生長遲緩無法爬樓梯，開學第一天就被其他園所的老師以安全為理由拒絕她入學。

彭校長了解情形後，秉持教育是育人、助人的工作，以同理化解校內主任、老師的憂慮，再共同面對其他家長可能的抗議和轉學，家長和教師不再視小敏如玻璃娃娃般害怕，讓小敏終於如願入學，並很快的融入幼兒群體中，對於學校的課程活動，雖然行動較緩慢卻充滿興趣積極參與。

▲基隆仁愛國小校長彭麗琦與學生互動。

回顧34年的教育生涯，彭麗琦表示「學習」賦予她在教育生涯中源源不絕的能量！特教的知識讓她認識多元與差異、輔導的背景讓她了解同理與關懷；碩博士的課程與教學專業，讓她在轉型的課程領導中更有理念與方法，而「夥伴」的扶持讓她有豐沃的養份得以成長，生命充滿光與愛！

彭麗琦強調，從長期推動閱讀教育、優良教學教案、行動研究、科技創新教學；到參與縣市輔導團運作、精進教學計畫、十二年課綱前導學校，以及學校創新經營的「閱讀磐石」、「教學卓越獎」、到近年親子天下「創新領袖獎」，都是有志同道合的夥伴共同努力，才得以成就現在的她有足夠能量奉獻自己，創造更多影響的可能性。

教育處表示，彭麗琦校長一路以來始終如一，盡情展現專業與熱情，以成為一位教師為榮造福無數學子，本次獲獎實至名歸！基隆市與有榮焉。校長表示這次獲獎她要感謝每一所學校的好夥伴們及多年在教育園地相遇的每一位學生、師長和家長們！

▲基隆仁愛國小校長彭麗琦公開授課。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

中颱烟花逼近！基隆長浪凌空 2000漁船塞滿北海岸各港口



烟花逼近停打疫苗「逆時中」？林右昌：我們用「電子鐘」

基隆仁愛市場2男脫口罩吃水餃 民眾火大：就是有人要當老鼠屎

快訊／萬里飛行傘意外奪命！男迫降失敗高處摔落 送醫搶救不治

絕命畫面曝！環島回程逆撞垃圾車 高雄26歲女騎士魂斷台2線