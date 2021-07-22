1年多沒颱風　林右昌視察基隆防淹神器！每秒強排20噸積水

▲林右昌視察堵南抽水站整備，感謝同仁24小時防颱守護。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中度颱風「烟花」仍持續發展，基隆市長林右昌今（22日）上午前往堵南抽水站視察，感謝同仁24小時守護鄰近地區的安全，並要求各單位務必備妥防颱機具，做好防颱整備工作，「無恃其不來、恃吾有以待也」。

林右昌指出，目前烟花颱風還在持續發展當中，而且朝著台灣的方向前進，不管颱風未來發展以及路徑如何，對於台灣北部一定會有很大的影響，基隆地區從昨天晚上已經出現間歇性風雨，市府嚴正以待，台灣一年多沒有颱風侵襲，更不容輕忽，本市所有防颱機具以及整備工作，進行全面性的檢視，希望能夠防範於未然。

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▲林右昌視察堵南抽水站防颱整備。

林右昌強調「料敵要從寬」，防颱工作則要從嚴進行，目前各局處、相關單位都已經做好防颱的準備，「無恃其不來、恃吾有以待也」，市府一方面防疫、一方面防颱，早上視察的堵南抽水站，過去是納莉、象神風災期間淹水最嚴重的地區，現在24小時有同仁在辛苦守護市民的安全，相信一定可以把防颱工作整備做到最好。

林右昌說，堵南抽水站共設置4部抽水機，每部抽水機下方有直徑1.6米的出水管，每部機器每秒可以抽出5噸的水量，也就是抽水站每秒可以排放20噸的水量，保護鄰近地區；如果基隆河水位高漲，高過內池的話，水會先積蓄在前池，發揮滯洪的效果，確保家戶場所的排水都能夠排出來，再透過抽水站把這積水抽出去，避免淹水的情形發生。

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