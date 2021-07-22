王修基金會送愛心！贈信義國中5台桌上型電腦　助弱勢生學習

記者郭世賢／基隆報導

有鑑於疫情停課後，師生的學習都轉型為遠距線上教學，特別關心弱勢學子的王修基金會特別於日前贈送了5套華碩桌上型電腦（每套價值約兩萬）給基隆市信義國中，提供給家中沒有電腦的學生使用。一向長期提供弱勢學習、弱勢背景青少年實質幫助，以長豐報關公司盈餘成立的王修慈善基金會設立地點在台北市。當初該基金會設定約百分之60捐助台北市弱勢學習的學童；但由於基金會王憶蘭董事長，生在基隆，報關公司也有開在基隆孝二路，所以擴大捐助範圍到基隆。

▲王修基金會送愛心！贈信義國中5台桌上型電腦，助小孩學習不中斷。（圖／基隆信義國中提供，下同）

王修基金會董事長王憶蘭女士特別提到，現因為疫情之故，讓基金會贈送的這批電腦更能夠幫助到需要的學生，也是她很樂意促成的好事，未來基金會也會有計畫性的資助弱勢的高中生，以幫助到更多學生，培育更多社會支柱。

信義國中校長莊焙琪表示，受疫情影響，科技輔助教學凸顯重要性，對於原本弱勢家庭中沒有電腦可供學習之學童而言，將更加弱勢。信義國中收到王修基金會的善意之後，立即請各班導師，篩選家境不佳沒電腦又品學兼優的學生來受贈。

▲信義國中張凱音老師組裝測試受贈電腦。

莊焙琪還特別提到，王修基金會董事長王憶蘭女士的用心及細心，為了立即能幫助到學生學習，在贈送電腦主機、螢幕及滑鼠之前，還特別新購視訊鏡頭，無線網路卡，耳機麥克風等周邊配備，以利學生在家進行遠距學習。

信義國中資訊組長張凱音老師，也特別在學校接收到電腦後，一一組裝測試，確定電腦內建軟體及相關設備，可正常使用之後，才將電腦套組交給學生家長。5部電腦中其中1套電腦受贈學生，是今年從信義國中畢業的楊同學，楊同學今年在基北區免試入學作業中，錄取了自己的第一志願，新北市瑞芳高工建築科。

▲信義國中校長莊焙琪與華同學及家長合影。

楊同學國中的導師高蘭芬老師知道楊同學家境不佳，家裡沒有電腦，擔心他未來就讀建築科時，沒有電腦在家可供練習學習時，特別替楊同學爭取了1套電腦，也鼓勵楊同學要持續在信義國中的積極學習態度，繼續高職的學習課業，未來更要努力回饋社會大眾，將愛傳出去。

另1部電腦的華姓受贈學生家長，華媽媽則提到家裡有四個小孩，都在就學階段，雖然有家扶中心贈送的1台筆電，但仍然不夠四個孩子在家學習所需，因此這套電腦就像是及時雨一般來的正是時候，非常感謝王修基金會的善舉以及信義國中的校長老師們。

後疫情時代的學習，學子們更需要電子資訊科技設備的使用，為了讓清寒家庭的學生也能有至少足夠的學習資源，信義國中未來也會持續爭取資源，幫助有需要的學生！

▲信義國中高蘭芬老師（左1）楊姓同學及媽媽（左3、左2）信義國中校長莊焙琪（右1）。

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