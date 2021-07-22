男下半身赤裸呆立街頭　「太忙忘了穿」警聯繫家人領回

▲桃園市姜姓男子21日上午赤裸下半身，引起路人側目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區姜姓男子21日上午呆立街頭，由於下半身赤裸引起路人側目報案處理，楊梅警分局新屋分駐所員警據報趕往關心，確認姜男未穿褲子坐在路旁，詢問其年籍資料與為何沒穿褲子，僅說太忙了忘記穿，對於住址等資料都無法說出，員警趕緊送上褲子讓其穿上帶回分駐所，經查出其住址後聯繫家人後於中午領回。

▲桃園市姜姓男子赤裸下半身在新屋區中山路上，員警帶回分駐所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局新屋分駐所於21日上午8時許接獲報案，新屋區中山路、新興街口有名男子未穿褲子，獨自坐在轉角處，警員林尚葦趕往查看，發現男子未穿褲子安靜地坐在路旁，立即拿出塑膠袋等物先為男子遮擋，詢問其年籍資料與為何沒穿褲子等問題，男子僅說出名字，至於為何沒穿褲子則回答，因為太趕所以忘記穿褲子了，其他皆一問三不知，由於男子狀似失智現象，趕緊帶回分駐所安置。

▲桃園市楊梅警分局員警將姜姓男子帶回分駐所，並送上便當讓其果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警透過里長查出，男子姓姜，年約66歲，因家人都外出上班，中午才有空，員警趕緊送上一條褲子，還奉上一個便當與熱茶讓姜男果腹。中午時分，姜男家人趕來分駐所，家人透露，姜男最近出現疑似失智症狀，沒想到會沒穿褲子跑出去，感謝員警協助安置並提供便當照顧。

楊梅警分局長黃富村呼籲，警員林尚葦將心比心，把老翁當成自己長輩照顧特別給予嘉許，也感謝里長協助，讓警方能及時聯繫家屬領回。民眾若家中有年邁或易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶，或向桃園市政府社會局申請愛心手鍊，為家人增添保障。

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