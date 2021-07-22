　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男下半身赤裸呆立街頭　「太忙忘了穿」警聯繫家人領回

▲桃園市姜姓男子21日上午赤裸下半身在新屋區中山路上引起路人側目，楊梅警分局新屋分駐所員警趕往關心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姜姓男子21日上午赤裸下半身，引起路人側目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區姜姓男子21日上午呆立街頭，由於下半身赤裸引起路人側目報案處理，楊梅警分局新屋分駐所員警據報趕往關心，確認姜男未穿褲子坐在路旁，詢問其年籍資料與為何沒穿褲子，僅說太忙了忘記穿，對於住址等資料都無法說出，員警趕緊送上褲子讓其穿上帶回分駐所，經查出其住址後聯繫家人後於中午領回。

▲桃園市姜姓男子赤裸下半身在新屋區中山路上，員警帶回分駐所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姜姓男子赤裸下半身在新屋區中山路上，員警帶回分駐所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局新屋分駐所於21日上午8時許接獲報案，新屋區中山路、新興街口有名男子未穿褲子，獨自坐在轉角處，警員林尚葦趕往查看，發現男子未穿褲子安靜地坐在路旁，立即拿出塑膠袋等物先為男子遮擋，詢問其年籍資料與為何沒穿褲子等問題，男子僅說出名字，至於為何沒穿褲子則回答，因為太趕所以忘記穿褲子了，其他皆一問三不知，由於男子狀似失智現象，趕緊帶回分駐所安置。

▲桃園市楊梅警分局員警將姜姓男子帶回分駐所，並送上便當讓其果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局員警將姜姓男子帶回分駐所，並送上便當讓其果腹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警透過里長查出，男子姓姜，年約66歲，因家人都外出上班，中午才有空，員警趕緊送上一條褲子，還奉上一個便當與熱茶讓姜男果腹。中午時分，姜男家人趕來分駐所，家人透露，姜男最近出現疑似失智症狀，沒想到會沒穿褲子跑出去，感謝員警協助安置並提供便當照顧。

楊梅警分局長黃富村呼籲，警員林尚葦將心比心，把老翁當成自己長輩照顧特別給予嘉許，也感謝里長協助，讓警方能及時聯繫家屬領回。民眾若家中有年邁或易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶，或向桃園市政府社會局申請愛心手鍊，為家人增添保障。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►快訊／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」！家屬：他在住院

►桃市府啟動「烟花」防颱準備　第三輪疫苗接種25日開打

►46天內爆41確診！「桃園特殊交友圈傳播鏈」3張圖一次看

ET快訊
財神爺「寵愛號碼」大公開！　威力彩頭獎上衝7.4億
威力彩衝7.4億！　「3生肖」發橫財中大獎
快訊／東元股東會決戰前夕　創始股東五大家族發聯合聲明！
陽明驚現「最糟訊號」！老水手曝航運 is over：根本這檔
PLG職籃史上首位選秀狀元揭曉　攻城獅挑中他
柯P「開放安親班」家長嗨翻　她一打電話傻眼：有跟沒有一樣
跟中信兄弟說再見很煎熬　萊福力哭了！
快訊／高雄女打莫德納「陳屍家中」　衛生局緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車踏板上有麥當勞！永和「漢堡神偷」開心拎走　脫口罩邊走邊吃

男下半身赤裸呆立街頭　「太忙忘了穿」警聯繫家人領回

「偷電纜線」夫遭打死妻重傷　養蝦戶認了：只想教訓未下重手

烟花還沒到保麗龍先亂飛　台74線回堵1小時6點搶通

航空城反迫遷聯盟提提告拒徵收　律師團指侵害財產權聲請釋憲

高雄婦打莫德納「12天後陳屍家中」　衛生局：她有慢性病史

烟花引強風台中2路樹倒塌壓車　特斯拉車主：才交車2個月

被逼騎機車…13歲少年慘摔膝蓋爆血　媽媽同居人邊笑邊嗆：廢物！

「松山之亂」雪茄館涉黑　警加倍奉還！抄四海幫博弈據點

快訊／高雄70歲獨居婦陳屍家中　打過莫德納疫苗！頭部有傷

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

機車踏板上有麥當勞！永和「漢堡神偷」開心拎走　脫口罩邊走邊吃

男下半身赤裸呆立街頭　「太忙忘了穿」警聯繫家人領回

「偷電纜線」夫遭打死妻重傷　養蝦戶認了：只想教訓未下重手

烟花還沒到保麗龍先亂飛　台74線回堵1小時6點搶通

航空城反迫遷聯盟提提告拒徵收　律師團指侵害財產權聲請釋憲

高雄婦打莫德納「12天後陳屍家中」　衛生局：她有慢性病史

烟花引強風台中2路樹倒塌壓車　特斯拉車主：才交車2個月

被逼騎機車…13歲少年慘摔膝蓋爆血　媽媽同居人邊笑邊嗆：廢物！

「松山之亂」雪茄館涉黑　警加倍奉還！抄四海幫博弈據點

快訊／高雄70歲獨居婦陳屍家中　打過莫德納疫苗！頭部有傷

趙麗穎圓臉蛋消失　拍廣告展現少女般的仙氣　網友驚呼：太美了！

他化療37次醫仍宣判：只剩1個月　恐怖癌症「台灣好發率全球第一」

8強可能強碰第2種子　詹家姊妹「專注眼前賽事」

2021 iPhone攝影獎台灣得主：平常多觀察　不要為了參賽才拍照

駐日代表處支援國手「大手筆」　謝長廷回應：預算控制很緊

綠咖哩椰汁雞買1送1！瓦城開賣冷凍料理包　首波4口味上市

新北國王探花籤挑洪楷傑　第4順位陳俊男成大黑馬

機車踏板上有麥當勞！永和「漢堡神偷」開心拎走　脫口罩邊走邊吃

LONGCHAMP「水餃包」顏值大升級！絕美新色「雪白」還是永續材質做的

梅花座經濟艙引聯想　謝金河嗅到「波音，空巴恊力廠」商機

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

命案現場曝！偷電纜「被拖下車狂毆」夫死妻重傷

即／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」

2周被偷剪6次電纜！屏東養殖戶氣炸打死賊

傳播妹慘遭蹂躪5小時崩潰　2渣男下場曝

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

被控偷拍15.8G性愛片　「金融界李宗瑞」不起訴

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

打莫德納「12天後陳屍家中」　高雄婦有慢性病史

板橋計程車宿舍颱風夜惡火　3死1命危3傷

夫偷吃閨蜜！人妻查行車紀錄崩潰

超胸越南妹微解封　迎客喊價下秒慘了

妻癌症惡化…失業教師四處找食物　她淚喊：我不治療了

彰化人被騙喝3年「重金屬髒水」

更多熱門

相關新聞

員林不老騎士闖水里　迷路沒吃飯Orz波麗士出手了

員林不老騎士闖水里　迷路沒吃飯Orz波麗士出手了

高齡80幾歲的彰化江姓老翁，於前（18）日中午頂著烈日「翻山越嶺」，獨自從員林市騎乘機車至南投水里鄉，卻迷路找不到回家的方向；警方發現後，先護送江翁返回派出所休息、提供茶水餐點，再通知其家屬在晚間前來接回老翁，結束一場近半天的驚魂記。

19歲女坐12樓頂外圍雙腳懸空　警開導救一命

19歲女坐12樓頂外圍雙腳懸空　警開導救一命

妙齡女摔進寶二水庫邊坡　全身泥濘獲救猛發抖

妙齡女摔進寶二水庫邊坡　全身泥濘獲救猛發抖

高雄男遭3煞亂棒打死　家屬曝奪命動機

高雄男遭3煞亂棒打死　家屬曝奪命動機

建商不下廣告！戶外POP只剩鐵條　遭評「20年沒見過的蕭條」

建商不下廣告！戶外POP只剩鐵條　遭評「20年沒見過的蕭條」

關鍵字：

失智男赤裸下半身街頭暖警

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

726降級不解封！陳時中14:00說明

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

吳亦凡確定毀滅！官媒重砲封殺「無藝無德又失敗」

命案現場曝！偷電纜「被拖下車狂毆」夫死妻重傷

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

劉和然揭新北「緩降級」三原則：分2階段、4梯次調整

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面