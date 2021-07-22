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三級警戒解封還是降級？ 鄭文燦：由中央指揮中心統一規範

▲針對7月26日三級警戒是否解封還是降級？桃園市長鄭文燦表示，原則上支持由中央疫情指揮中心來做統一的規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對7月26日三級警戒是否解封還是降級？桃園市長鄭文燦表示，原則上支持由中央疫情指揮中心來做統一的規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對7月26日三級警戒是解封還是降級？桃園市長鄭文燦22日表示，中央會權衡整體疫情情況來決定三級警戒是緩步解封或緩步開放方式，原則上支持由中央疫情指揮中心來做統一規範，但如果有些行業需要更清楚、更細緻規範，會向中央反映，全國取得一致的對策可能比較好，至於哪些行業要怎麼解封，或有什麼新的規範，等指揮中心決定後，按照規定進行。

面對三級警戒經過2次延長，7月26日中央已鬆口可能會解封，但亦有可能降級或做陸續階段性開放。鄭文燦指出，目前的疫情判斷已經在收斂，但還沒有完全清零，也還沒結束，還是需要去追蹤，把疫情圍堵在可控制範圍內。至於三級警戒是否解封？中央會權衡整體疫情情況來決定三級警戒的緩步解封或緩步開放的方式。

▲針對7月26日三級警戒是否解封還是降級？市長鄭文燦指出，支持由中央疫情指揮中心的決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對7月26日三級警戒是否解封還是降級？市長鄭文燦指出，支持由中央疫情指揮中心的決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，原則上支持由中央疫情指揮中心來做統一規範，如果有些行業需要更清楚、更細緻規範，會向中央反映，全國取得一致性對策可能比較好，至於具體哪些行業要怎麼解封，有什麼新的規範，等7月26日指揮中心決定後，會按照規定進行，除非是很特別情況或特別考慮，基本上會按照指揮中心決定。

此外，有媒體關心目前北市有宣佈幼兒園、安親班27日之後會降載恢復上課，桃園市本月27日以後是怎樣規劃？

鄭文燦強調，基本上會按照指揮中心的決定，當然要讓家庭照顧的責任能由原來幼兒園、安親班、課輔班、補習班等，如果要承擔責任的話，基本上是要到達某些防疫規範，規範應由中央流行疫情指揮中心制定，我們就依照中央的版本執行。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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