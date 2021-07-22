快訊／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」！家屬：他在住院

▲桃園市大園區新街溪出海口處22日上午發現一具男性浮屍，桃園市大園警分局與消防局人員將浮屍打撈上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區新街溪出海口處22日上午驚傳發現男性浮屍，目擊者向警方指稱，死者全裸且雙手掌與左腳處被截肢，頭部有撞擊痕跡，救護人員在出海口處打撈上岸後發現已明顯死亡，移送警方處理；警方查出，死者為夏姓男子，家人透露，2天前還在中壢區某醫院住院，不知道為何會跌落新街溪，警方已報請桃檢相驗以釐清死因。

桃園市消防局第三大隊指出，今日上午11時2分接獲民眾報案，新街溪畔在大園區國際路段發現1具男性浮屍，屍體被溪水送往下游出海口處，消防局救護人員在出海口處守候，果然在出海口處截獲這具男性浮屍，被發現時已無生命跡象，遂移交給大園警分局處理。

▲桃園市大園區新街溪出海口處22日上午發現一具男性浮屍，由於已明顯死亡，大園消防分隊打撈上岸移交給警方處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局調查，死者是52歲的夏姓男子，雙手掌被截肢、左腳部分截肢，頭部有撞擊傷痕，為何會全裸則不清楚；查出死者身分後，其家人透露，2天前死者還在中壢區某醫院住院，但不清楚為何會全裸陳屍在新街溪，大園警方則報請檢方相驗釐清死因。

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