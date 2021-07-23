倒數727降級！王浩宇「台灣人好棒」　律師揭冒險主因：沒辦法

▲行政院稍早宣布，7月27日起全國調降為二級警戒。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

自5月15日本土爆出180例確診，雙北率先升三級警戒，4天後全台也陷入三級恐慌，如今727確定回歸降回二級，總計73天「歷經四度延長」。消息一公布，有不少人仍反對，但也有支持聲浪，桃園市前議員王浩宇就高呼「台灣人好棒」；律師林智群則認為降級是冒險的，但也無奈「再不降級，很多行業都撐不住了。」

行政院稍早宣布，7月27日起全國調降為二級警戒，話題吸引討論。對此，不少人認為是好事，財經網美胡采蘋就在臉書寫下「終於降級了！台灣加油！」王浩宇則是興奮發文「下週二！降二級警戒，逐漸要恢復正常生活了」，還不忘誇讚台灣人很棒。

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律師林智群也分享自己的想法，認為雖然在施打率沒達到7成之前，降級是很冒險的一件事，「不過也是沒辦法，再不降級，很多行業都撐不住了。」

隔了25分鐘，林智群再度發文，「疫情之下，最重要的就是現金，沒現金收入，再怎麼有競爭力都是假的，最後只能黑字倒閉。」似乎可以理解政府冒險的原因。再隔半小時，林智群又發文提醒「降級之後大家也別過度開心到處開pa（趴），再過半個月鬼門就開了，懂嗎？」

本站稍早則報導《降級不解封很危險！毒理專家嘆「賭一把的心態」：這3件事仍不會做》，毒理學家招名威教授直言「降級不解封其實很危險」，現在疫情覆蓋率尚低，不能夠掉以輕心，「這其實就是一種賭一把的心態」，並列出三大點，即使降級仍不會做的事情，不會在室內用餐、超商用餐，也不會去逛夜市。