義大利解封防疫　餐廳內用需出示證明！緊急狀態延至年底

▲義大利規定自8月6日起，民眾去健身房、游泳池、運動場、博物館、水療館、賭場和電影院，以及進入室內餐廳用餐等，都要出示綠色護照。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社羅馬22日綜合外電報導

義大利政府今天宣布，將要求民眾於餐廳內用餐、進博物館或看表演等特定社交活動時，需出示接種COVID-19疫苗或近日病毒檢測陰性證明。

「紐約時報」報導，義大利是在法國總統馬克宏上週宣布類似措施後，討論引進類似機制。馬克宏要求在進入文化場館、休閒公園、餐廳、購物中心、醫院、安養之家與搭乘長途運輸工具時，需強制出示接種疫苗或近日病毒檢測陰性證明。

根據幾份民調，約70%的受訪義大利民眾贊成學法國作法；但在本週討論引進類似措施時，卻在義大利國內引發聯合政府內嚴重摩擦。

義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）表示，國內防疫的緊急狀態將延長至12月31日，不過各地評估限制措施的主要依據將改採住院人數，而非確診人數。

史伯蘭沙還說約4000萬人已下載了綠色護照，相當於2/3的義大利人口。他表示綠色護照是讓經濟活動保持開放、義大利人能坐進餐廳、酒吧用餐的前提，「以確保你周遭的人沒有染病」；之前義國僅要求出席婚禮或探訪安養機構時需出示。

路透社報導，義大利政府為防止初先新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今天宣布自下月起，民眾須出示相關的免疫證明，才可享受一系列服務和參與各項休閒活動。

所謂「綠色護照」是一種數位或書面證明，可顯示持有人已接種至少1劑疫苗、近日病毒檢測陰性或從染疫康復，與中國已推實施一年多的防疫「健康碼」App類似。

義大利規定自8月6日起，民眾去健身房、游泳池、運動場、博物館、水療館、賭場和電影院，以及進入室內餐廳用餐等，都要出示綠色護照。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi ）告訴媒體：「若我們想要維持商業活動，綠色護照是必要的。」

但對於搭火車、大眾運輸系統和國內航班也要綠色護照一事，德拉吉的聯合政府內部意見分歧，右翼的聯盟黨（League party）警告這將抹殺觀光業，因此這部分目前暫時擱置。

根據最新資料，義大利目前有48.2%的12歲以上民眾已完整施打疫苗，有14.1%等著打第2劑。

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