727降至二級！3張圖掌握「最新指引」　終於可以內用了

▲7月27日至8月9日降為二級警戒。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院長蘇貞昌根據指揮中心的防疫規畫裁示，7月27日起，全國三級警戒將調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。稍早記者會上，指揮官陳時中也宣布了最新的二級警戒指引。《ETtoday新聞雲》也製作了圖表，讓讀者一次掌握「二級7通則、3禁止」，以及戶外空間、室內展覽等的最新規定。

通案性原則

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.除飲食外，外出全程佩戴口罩。

2.實聯制，保持社交安全距離。

3.營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。

4.集會活動人數上限：室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫。

5.餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

6.婚宴、公祭可開放。

7.符合主管機關防疫管理得開放。

暫不開放｜休閒娛樂、教育學習

1.八大行業。

2.遶境、進香等非固定地點宗教活動。

3.社區大學（實體課程）、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等。

戶外空間

►休閒農場、森林遊樂區及步道、遊樂風景區、國家公園文化園區

1.休閒農場內附設的釣魚場/釣蝦場開放。

2.山屋營地依主管機關降載開放或不開放。

3.無法全程配戴口罩的水域活動（海邊、沙灘、水域設施）不開放，單人水域活動不群聚、不頻繁接觸可開放。

►植物園

1.預約制。

2.禁止飲食。

3.室內展示場館不開放。

►第一類漁港垂釣區娛樂漁業漁船

1.開放漁港垂釣、單一出入口管制。

2.開放漁船載客出海觀光。

室內展覽場館

►美術館、博物館、科博館

1.單一出入口管制，以預約為優先。

2.語音導覽、穿戴式、體驗型與互動式器材設備不開放。

3.不接受50人以上團客預約觀展。

►商業展覽或會議

開放，比照通案性原則辦理。

►圖書館

以人流管制、維持社交距離等方式適度開放部分區域。

室內展演場館

►劇組拍攝、劇組拍攝

1.演出人員、劇組人員：如附3至7天內陰性證明，正式表演時得脫下口罩演出。

2.觀眾：不設搖滾區，固定座位，採間隔座或梅花座，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

運動類

►運動場館

1.開放式內外運動場館（含保齡球館、撞球場等）。

2.團體運動及競賽之開放（依運動場館防疫指引辦理）。

►高中以下學校運動團隊訓練

1.工作人員（教練、防護員等）首次訓練前如未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或PCR陰性證明，且每3至7天內定期快篩。

2.全程佩戴口罩，固定人員（禁止跨校），人數管制（室內20人、室外10人上限），不開放住宿。

餐飲

►超商、賣場內用區

1.開放，按餐飲指引辦理

2.超商熟食不開放販售

教育場域

►幼兒園、托嬰中心（非固定座位）

1.開放條件：教師及工作人員疫苗施打率達80%，未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或PCR陰性證明，且每3至7天定期快篩。

2.無窗、無法保持通風之室內空間（如地下室）不開放。

►課照中心、補習班（固定座位）

1.開放條件：未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或PCR陰性證明，且每3至7天定期快篩。

2.無窗、無法保持通風之室內空間（如地下室）不開放

►高中以下暑期教學活動

1.開放條件：未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或PCR陰性紀錄，且每3至7天定期快篩。

2.開放靜態、校內、室內、固定座位（崗位）、固定成員之教學活動

交通



►台鐵、高鐵

1.公共空間（大廳、車廂、候車區）除用餐區外，不開放飲食

2.採間隔座（上限七成）

民俗宗教



►宗教場所

如須住宿，以「1人1室」為原則，同住家人可多人同室

►宗教集會活動（禮拜、彌撒、誦經、禪修等）

1.固定座位，採梅花座

2.中元普渡相關活動（放水燈、中元祭、義民節等）皆須保持社交距離及遵守集會活動人數限制。

►酬神演出

1.演出人員：如有3至7日快篩陰性證明，正式演出時得脫下口罩演出。

2.觀眾：禁止飲食，非固定座位，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

其他

►旅行業

開放50人以下旅行團，遊覽車須間隔座（大車上限坐20人）、麥克風須清潔後始得提供下一個人使用。

►娃娃機業

須有專人於營業時間管理者開放，縮小出入口，以實施實聯制、加強機台清消、人流管制。

►美容美體業、按摩業、民俗調理業

1.預約制，民俗調理業者須檢附技能證明。

2.禁止密閉空間、定期清消且接待下一位客人須時間區隔。

3.須拿下口罩進行的項目（臉部美容、按摩、唇紋等）不開放。