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退休高職校長高齡88揮毫不輟　南投縣文化局推白博文米壽展

▲南投高商退休校長白博文88歲米壽展於南投縣文化局登場。（圖／南投縣政府提供）

▲南投高商退休校長白博文88歲米壽展於南投縣文化局登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情三級警戒延長，但文化展館有條件「微解封」開放，高齡88歲的南投高商退休校長白博文於南投縣文化中心舉辦「八八米壽展」，展出近百幅書法及水墨山水作品，更有多幅長卷絹畫，分享他多年來的水墨遊記，歡迎民眾前往觀賞，也讓「視覺大解封」。

南投縣文化局指出，白博文並非職業畫家，但早年就讀台中師範學校時受時任導師的山水大師呂佛庭啟蒙，與水墨、書法結下不解之緣，在教育工作外也成為一位業餘畫家，自國立南投高商退休後更以畫筆做遊記，紀錄故鄉山川美景及走過的名山勝水，並藉書畫傳達生活與教育理念，充實退休後的歲月。

▲▼南投高商退休校長白博文88歲米壽展於南投縣文化局登場。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投高商退休校長白博文88歲米壽展於南投縣文化局登場。（圖／南投縣政府提供）

▲南投高商退休校長白博文88歲米壽展於南投縣文化局登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府文化局表示，白博文此次展出作品都是80歲以後的創作，作品內容包含八八回顧、結納自然、世外桃源、台灣勝景處處、兩岸明山探勝、武陵源區、夢幻峰林張家界、江南巡禮、黃山之美、橫貫公路、大陸尋奇、寶到長春圖及長江萬里圖等，筆下記錄著對故鄉景色的熱情，也用藝術眼光描畫出中華壯麗山河。

南投高商退休人員協會會長林清吉回顧，白博文擔任校長時對教育非常用心，更對書畫潛心鑽研，留下許多佳作，學校圖書館也收藏他許多早期的作品，堪稱教育家和不可多得的業餘藝術家。

縣府文化局表示，白博文米壽展自7月17日起至7月28日止在縣立文化中心日月館展出，為維護民眾健康，持續管制各館參觀人數，並採線上及現場預約梯次原則辦理，於展館內也須全程配戴口罩，並保持適當社交距離。
 

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