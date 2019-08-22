近百藝術家受騙簽賣身契　華藝網負責人林株楠詐欺未遂起訴

▲全球華人藝術網負責人林株楠涉騙藝術家簽賣身契被起訴。（圖為資料照／翻攝林株楠臉書）

記者劉昌松／台北報導

「全球華人藝術網」負責人林株楠，涉嫌以申請政府補助、製作電子書等名義，詐騙全台至少90位藝術家在簽署一堆文件的時候，不慎也簽了「賣身契」，藝術家在不知情的狀況下，讓渡了終身創作著作權，再藉此向各藝廊索取著作權費用，包括國寶級水墨大師歐豪年也受害，台北地檢署22日依詐欺未遂等罪，起訴林和5名華藝網業務員。

檢調查出，華藝網在2011年4月間，以響應建國百年慶祝活動為由，在全台各地找藝術家簽名，一起向文建會申請並取得100萬元補助，名義上是要用來進行「讓世界看見台灣藝術風華與內蘊—台灣百年藝術家電子書建置計畫」，實際上涉嫌利用政府補助的名義，吸引藝術家上當。

▲國寶級水墨大師歐豪年和其他受騙藝術家親自到北檢按鈴告發林株楠涉詐。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

有些藝術家後來把畫作寄放其他畫廊出售，結果被華藝網提告侵害著作權，大家這才發現，原來華藝網疑似在當初給他們簽的文件當中，夾了一份「終身創作著作權專屬讓與書」，藝術家們在不知情的狀況下簽了賣身契，連自己要寄賣或展出作品的權利都沒有。

包括國寶級水墨畫大師歐豪年在內，多名藝術家到北檢按鈴告發後，檢調再查出華藝網另涉以幫年輕創作者打開知名度為由，詐騙新生代藝術家簽下賣身契，總計全台約有至少90名藝術家受騙，檢察官陳鴻濤認定林株楠和5名業務員以詐術騙藝術家們簽下賣身契，依詐欺未遂罪嫌起訴。

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