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台灣當代文藝巨擘黃光男水墨　屏東大學盛大展出...畫風融貫中西

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▲「閱讀水墨──黃光男繪畫藝術特展」即日起至12月18日止（週日休館），在屏東大學藝文中心展出。 。（圖／屏東大學提供）

▲「閱讀水墨──黃光男繪畫藝術特展」即日起至12月18日止（週日休館），在屏東大學藝文中心展出。 。（圖／屏東大學提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學為推動藝文發展與跨系所人文科技整合，在屏師校區六愛樓設置「藝文中心」，10日開幕啟用，邀請傑出校友、現任台南市美術館董事長黃光男博士舉行「閱讀水墨─黃光男繪畫藝術特展」特展，展出38幅作品，值得熱愛藝文的民眾前往觀賞。

▲「閱讀水墨──黃光男繪畫藝術特展」即日起至12月18日止（週日休館），在屏東大學藝文中心展出。 。（圖／屏東大學提供）

▲▼黃光男水墨特展開幕。

▲「閱讀水墨──黃光男繪畫藝術特展」即日起至12月18日止（週日休館），在屏東大學藝文中心展出。 。（圖／屏東大學提供）

開幕邀請監察院前院長張博雅及紀展南醫師夫婦、教育部師資培育及藝術教育司鄭淵全司長、屏大校友總會張平沼理事長等藝術界人士與會，場面熱絡。

屏東大學古源光校長說，屏東大學做為屏東唯一的綜合性大學，又有視覺藝術學系，早在屏師時期，就很重視美勞教育，並有不少校友在藝術領域有傑出的表現，因此6年多前合校之後，就一直推動藝文中心的設置，如今終於落成啟用，未來將以大學的資源，扮演地方藝文活動推廣的角色，希望對校內師生有所啟發，並有助於帶動屏大以至於高屏地區的藝術風氣。

黃光男是台灣當代文化藝術界巨擘，曾擔任過台北市立美術館館長、國立歷史博物館館長、國立台灣藝術大學校長、總統府國策顧問、行政院政務委員等要職，目前擔任臺南市美術館董事長。

早在半個世紀前，他就以水墨畫聞名於畫壇，數十年來開過無數次個展，畫風相當大器而融通中西，擁有文學博士學位的他，擅長以文學「擬人」、「托物」的手法，藉著畫中各生動活潑的鳥群，詮釋其對人文、社會以及自然的關懷，搭配其自撰的詩文題識，相當能傳達其襟抱以及人生觀。繪畫、書法、詩文三位一體，熔今鑄古，樹立了當代水墨畫界推陳出新的典範。

「閱讀水墨──黃光男繪畫藝術特展」即日起至12月18日止（週日休館），在屏東市林森路1號屏東大學藝文中心展出。

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