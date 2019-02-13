▲ 己亥年「豬」福基隆，朱源清畫豬藝術水墨個人畫展。水墨畫家朱源清（右）、第一信用合作社總經理林堃煌（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

朱源清是國內外少數專門畫豬的水墨畫家，這次在基隆市文化中心第一陳列室，特地展出「己亥年豬福基隆–朱源清水墨個展」，展出日期到2月24日止，展出約近30幾幅畫作，是朱源清多年來研究活生生的豬，亦參考諸多歷史相關豬的文獻、畫作與現代中外名家作品，並曾請益養豬研究學者，以多面向的方式創作，一點一滴淬鍊豬藝術創作表現，豐富美的視覺與心靈世界。

朱源清水墨個展作品，有自然風的豬動物創作，山水點景式的豬動物，融入水墨之中，表現美感與可愛的形象，也有以剪影表現獨特光影的效果，營造早期對豬舍特有的印象，並加入自由噴點技術，增添藝術創作的豐富性。再則以造形原理，運用設計概念，創造出方塊豬及抽離部份豬造形組合創作，以達到新視覺圖像的產生，由具象到抽象的創作歷程，表現豬的多種可能性。

▲ 朱源清是國內外少數專門畫豬的水墨畫家。

此次，豬藝術創作表現展覽，體現2種價值，首先藝術創作者滿足內在的創作表現衝動，享受著藝術創作活動的本身，自我神馳藝術創作世界之中；第2個價值，就是與廣大的市民朋友分享，進而讓藝文的氣氛，在彼此之間流動，使城市因為藝文而發光增彩。

朱源清指出，豬現今慢慢從人心目中改變了，像國外有人專門培養迷你豬，可愛又討人喜歡，而對近代醫療實驗的貢獻也相當大，國人民俗慶典也少不了，在經濟上更是重要畜牧物種，並且高級食材松露只有豬找得到，所以豬真是聰明又可愛的動物，老實說豬不一定需要人，但人一定需要豬。

▲ 基隆第一信用合作社，2019年發行「豬年金幣」的圖樣，就是採用朱源清作家的創作品。

「2019年是豬年，也預祝諸貨出，人進來，基隆市也發大財！」希望大家重新審視豬動物，認識到豬的美，並喜歡牠。



最後，朱源清表示，特別感謝許光晴老師、陳怡君校長介紹與李中玉校長的推薦，《空間》系列作品（二）得第一信用合作社林總經理堃煌的欣賞，成為第一信用合作社己亥豬年製作金幣的圖案，特此感謝，並在此與大家分享。