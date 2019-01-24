涉誘簽「賣身契」詐全台藝術家5億　華藝網負責人羈押禁見

▲法官以有串供滅證之虞，將全球華人藝術網負責人林株楠羈押禁見。（圖／翻攝自林株楠臉書）

記者楊佩琪、劉昌松／台北報導

「全球華人藝術網」負責人林株楠，被控利用申請政府補助、製作台灣百年藝術家電子書名義，誘使10多名藝術家簽下「賣身契」，詐騙高達5億多元案，台北地檢署23日發動搜索傳喚，將林株楠聲請羈押。台北地方法院裁定羈押禁見，理由是尚有部分業務員未到案，與藝術家的契約原本也還未找到，有串供滅證之虞，犯行重大。

法官認為，林株楠否認詐欺，但犯罪嫌疑重大，與其餘嫌疑人針對如何指示公司業務員與藝術家進行聯繫部分，陳述不相符。另藝術家們的簽約過程也尚未明確，部分業務員仍未到案，都還有待檢察官詳加調查。

而雖然開庭時，林株楠願意提出與藝術家的契約原本，但偵訊期間，林株楠消極不提出，又該些資料為重要證據，迄今未查扣，實際放置處所也未確認，若被告為減免刑責，確實有與未到案共犯串供、隱匿或湮滅證據嫌疑，因此有羈押禁見必要。

▲國寶級水墨畫大師歐豪年也受騙，簽下賣身契。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

檢警追查，華藝網自2011年4月間，以響應建國百年慶祝活動為由，尋找全台各地藝術家響應、簽名，向文建會申請取得100萬元補助。表面用於「讓世界看見台灣藝術風華與內蘊—台灣百年藝術家電子書建置計畫」之執行，實際卻是騙局一場。

部分藝術家事後將畫作寄放其他畫廊出售後，卻被華藝網提告侵害著作權，這才發現華藝網疑似在簽名文件中，夾藏一份「終身創作著作權專屬讓與書」，致使藝術家們在不知情狀況下簽了賣身契，連國寶級水墨畫大師歐豪年也受騙。

多名藝術家於2018年向北檢遞狀告發華藝網，檢方另發現華藝網也涉嫌以提供網路平台為由，誘騙新銳藝術家簽下賣身契，因此日前發動搜索傳喚，帶回林株楠等5人，訊後將林株楠聲請羈押禁見。

▲2018年，10多名新銳、大師級藝術家赴北檢告發全球華人藝術網涉嫌詐欺。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

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