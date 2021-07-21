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1500萬劑BNT簽到了！一張圖看「我打得到疫苗嗎」　覆蓋率將破6成

▲▼疫苗到貨情況0721。（圖／記者曾筠淇製）

▲疫苗到貨情況，未含斯洛伐克贈台的1萬劑。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

國內COVID-19疫苗目前已到貨889.06萬劑，今日慈濟與復興實業順利簽訂「500萬劑BNT疫苗」採購合約，加上台積電和永齡基金會日前洽購的1000萬劑BNT，將又有1500萬劑疫苗可供民眾接種。《ETtoday新聞雲》也製作了圖表，讓讀者一次掌握最新資訊。

台灣目前到貨的疫苗數量為889.06萬劑，如果加上1500萬劑BNT疫苗以及500萬劑高端疫苗，共有2889.06萬劑。經計算，全台約有2357萬人，在每個人都打滿2劑的情況下，覆蓋率可望突破六成。

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疫苗總數量5067.4萬劑｜到貨量889.06萬劑

►AZ疫苗共到貨523.66萬劑
自行採購（總數1000萬劑／現有128.7萬劑）
3月3日到貨11.7萬劑
7月7日到貨62萬劑
7月15日到貨55萬劑

日本贈送（總數334.4萬劑，現有334.4萬劑）
6月4日到貨124萬劑
7月8日到貨113萬劑
7月15日到貨97.4萬劑

立陶宛贈送（總數2萬劑，預計9月前抵台）

COVAX平台配發（總數476萬劑，現有60.96萬劑AZ）
4月4日到貨19.92萬劑AZ
5月19日到貨41.04萬AZ

►莫德納疫苗共到貨365萬劑
自行採購（總數505萬劑，現有115萬劑）
5月28日到貨15萬劑
6/18到貨24萬劑
6/30到貨41萬劑
7/15到貨35萬劑

美國贈送（總數250萬劑，現有250萬劑）
6月20日全數抵台

►BNT疫苗
鴻海永齡基金會、台積電贈送（總數1000萬劑，預計9月底抵台）
慈濟贈送（總數500萬劑，預計9月抵台）

►國產疫苗
高端（總數500萬劑，預計8月可少量供應）
聯亞（總數500萬劑，目前EUA審查中）

>＞斯洛伐克15日宣布贈台1萬劑，目前廠牌未知，故暫未列於表上

▼疫苗到貨情況（圖／ETtoday製）

▲▼0721疫苗到貨情況（圖／ETtoday製）

疫苗接種情況｜截至7月20日10點

COVID-19疫苗目前總共有552萬多人接種第一劑疫苗，15.4萬多人接種第二劑疫苗，疫苗接種人口涵蓋率為23.5%。

►AZ疫苗｜共施打287萬7587劑
第一劑：277萬1914劑
第二劑：10萬5673劑

►莫德納疫苗｜共施打279萬6966劑
第一劑：274萬8146劑
第二劑：4萬8820劑

疫苗剩餘量

►AZ疫苗
到貨量：523萬6600劑
接種量：287萬7587劑
剩餘量：235萬9013劑

►莫德納疫苗
到貨量：365萬劑
接種量：279萬6966劑
剩餘量：85萬3034劑

推估疫苗覆蓋率（實際狀況仍依指揮中心公布為準）

台灣目前到貨的疫苗數量為889.06萬劑，如果加上鴻海永齡基金會、台積電贈送的1000萬劑BNT疫苗，還有慈劑贈送的500萬劑BNT疫苗，共會有2389.06萬劑。另外，國產的高端疫苗已經通過EUA，日後預計會供應500萬劑疫苗，加起來後共有2889.06萬劑。

雖然先前指揮官陳時中曾說，BNT疫苗要優先給12歲至18歲的學生施打；不過，總統府發言人張惇涵今（21）日表示，1500萬劑BNT疫苗將排入製程整體規畫，後續疫苗供應數量由三個捐贈單位平均分配、同步供貨，並由中央統籌運用。

由於目前BNT疫苗是否有限定對象還是未知數，因此《ETtoday新聞雲》先假設所有民眾都可以排隊施打這1500萬劑。全台約有2357萬人，若每個人均有意願施打，且每個人均要接種2劑，那麼上述加總的2889.06萬劑可以供約1444.5萬人接種，屆時覆蓋率有望達61.3%。

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