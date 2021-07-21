酬神戲微解封「有條件演出」　警籲守4規定：別小看病毒威力

▲▼玉里分局動員各分駐派出所警力手持文宣、告示牌向廟方負責人宣導繼續保持警戒，不要小看病毒的傳播力。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鑒於國內疫情趨緩，近日確診數字急速下降，實施後，三級警戒延長至7月26日，因農曆七月即將到來，是酬神演戲的旺季，中央流行疫情指揮中心於19日宣布「宗教酬神戲，有條件演出」。

玉里分局表示，針對一般寺廟廣場，政府規定有條件開放宗教酬神戲、包括布袋戲、露天電影和歌仔戲，但表演時必須遵守4項規定，包含全程配戴口罩（歌仔戲演員表演前七天必須實施PCR篩檢）、演出只能在廟埕和廣場等空曠的地點、現場不開放民眾觀賞及應落實各項防疫措施。

花蓮南區三鄉鎮從歷史發展與信仰意識，造就各村落間皆有屬於自己地方上的廟宇，花蓮縣警察局玉里分局為了落實防疫新規定，動員各分駐派出所警力手持文宣、告示牌前往轄區廟宇向廟方負責人宣導，冀望不要因疫情趨緩而鬆懈，對待疫情請繼續保持警戒，不要小看病毒的傳播力。

分局長陳蔚文表示，宗教在適應人類社會長期發展下形成特有宗教信仰，而從民間信仰來看可反映幾百年來地方上發展的軌跡，而現今民眾前往廟宇常因生活不如意成為心靈上的訴苦寄託；請民眾若前往廟宇遵守在室外參拜的規定並保持社交距離，才能保護自身及保護他人；再次呼籲政府實施微解封措施不是真的解封，請配合政府的防疫措施，以免遭到衛生機關裁罰。

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