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花蓮3300國小教職員　全面施打疫苗！接種後注意事項曝

▲老師們一大早依序抵達填寫資料準備施打疫苗，現場秩序相當良好。（圖／門諾醫院提供，下同）

老師們一大早依序抵達填寫資料準備施打疫苗，現場秩序相當良好。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣國小教職員21日全面開打新冠疫苗，位在吉安國小的接種站，一早便有許多老師依序抵達，由門諾醫院團隊替老師們進行疫苗接種，吉安國小教職員也協助老師們報到，現場秩序良好。老師們紛紛表示，早點接種不僅提升保護力，對學生來說也是一項負責任的表現，希望疫情趕快回穩，早日回歸正常的校園生活。

▲老師們一大早依序抵達填寫資料準備施打疫苗，現場秩序相當良好。（圖／門諾醫院提供，下同）

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▲▼採受接種者就座不動、醫護移動的「宇美町式」打法。

 國小教職員疫苗開打，上午八點不到，接種站外就已經有老師們依通知時間前來報到，教育處長饒忠、衛生局長朱家祥也特地前往關心，除了叮嚀老師們接種疫苗後要多喝水、多休息，朱家祥也再次強調，不論是打哪一種疫苗，打在身上的疫苗，就是好疫苗，AZ疫苗不僅是非常安全可靠的疫苗，接種後一樣能產生抗體，避免發生重症及死亡，老師們完成接種後，不僅自己安心，開學後回到學校任課，家長也放心。

▲老師們一大早依序抵達填寫資料準備施打疫苗，現場秩序相當良好。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
全縣預計有3300多位教職員分北中南4個場地完成疫苗接種，吉安國小場次就超過1200位，門諾醫院團隊延續日前多場次的大型接種經驗，仍採「宇美町式」打法，以受接種者就座不動、醫護移動的方式，平均1場次可以完成180位的受接種者。門諾醫院家醫科主任黃煒霖也再次提醒老師們，疫苗注射後記得多休息、多喝水、避免激烈運動，少部分人會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，不用過度緊張，如發燒溫度高，可服用相關退燒藥物緩解，其發燒如果超過兩天或是反覆發燒者，建議回到醫院由醫師進行評估。

▲老師們一大早依序抵達填寫資料準備施打疫苗，現場秩序相當良好。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
中原國小校長干仁賢今天也與校內教職員同仁一起接種疫苗，他表示，學校是各個家庭聚集的地方，對老師們來說風險也相對高，今天完成疫苗接種後，不僅老師們安心，開學後家長也放心，尤其面對日後新冠肺炎可能有流感化的趨勢，打疫苗是最好的預防，不僅提升自己免疫力，也能保護他人。文蘭國小張老師也表示，打疫苗不僅自己心安，對孩子們來說也是一種負責的表現，不管打哪一種疫苗，有保護力的疫苗就是好疫苗。

▲老師們一大早依序抵達填寫資料準備施打疫苗，現場秩序相當良好。（圖／門諾醫院提供，下同）

老師們都表示，接種疫苗不僅自己安心，開學後回到學校任課，家長也放心。
 
門諾醫院表示，從上午8點至下午4點，共分為7個時段協助老師們完成接種，雖然有些教職員對於接種後的副作用感到擔心，但經由家醫科醫師詳細的說明後，也都順利完成疫苗注射。

整體而言，花蓮21日接種率約為7成，除部分老師已於1922線上預約且完成疫苗注射外，也有部分教職員因故未能如期接種，對此；院方表示，未能如期接種的教職員，院方會將擇日接種的資訊傳達給教育處，由教育處通知老師們盡快完成接種。

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