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疫情期間婦產醫院防疫升級　提供孕婦完整資訊確保母子平安

▲桃園市中壢區宏其婦幼醫院在疫情期間除提供防疫層級外，醫護人員為嬰兒進行超音波檢查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區宏其婦幼醫院在疫情期間除提供防疫層級外，醫護人員為嬰兒進行超音波檢查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

防疫期間，桃園市孕婦在擔心何處施打疫苗或該不該去醫院或診所接受產檢等議題傷透腦筋，桃園市宏其婦幼醫院副院長劉興寬指出，疫情之下，國人嚴守「戴口罩、勤洗手、保持社交距離、少去公共場合」等措施，大大提升國人整體公共衛生環境，從桃園市醫院案例分析，很明顯包括上呼吸道感染或感冒案例減少許多。孕婦只要堅守良好公共衛生原則，並與醫師充分溝通配合，即使身處疫情環境下，仍可安全無虞地迎接美好新生命的來臨。

孕婦在疫情期間常問，「該去產檢？該不該打疫苗？可以去醫院嗎？如何才對母嬰好」等諸多議題，傷透腦筋。

▲桃園市中壢區宏其婦幼醫院在疫情期間提升防疫層級，專業醫師24小時照顧嬰兒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區宏其婦幼醫院在疫情期間提升防疫層級，專業醫師24小時照顧嬰兒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對諸多孕婦面臨相同困擾，宏其婦幼醫院副院長劉興寬認為，懷孕期間能不能到醫院去？其實目前婦幼醫院都有作好各種防疫措施，尤其針對住院與手術病患均需作快篩與PCR檢查等，醫院診間與候診空間也都嚴格消毒與保持安全距離，因此，婦幼醫院或診所，相對是比較安全地方。至於產檢與接種疫苗等相關問題，可以就近請教專科醫師，經過醫師檢查評估後，應可以確保安全無虞。

▲桃園市中壢區宏其婦幼醫院在疫情期間提升防疫層級，專業產婦科醫師24小時住院值班照顧產孕婦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區宏其婦幼醫院在疫情期間提升防疫層級，專業產婦科醫師24小時住院值班照顧產孕婦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉興寬強調，宏其婦幼醫院為提供孕產婦各項服務，24小時均有全天候專任醫師、麻醉科醫師、兒科醫師值班，並設置血庫、胎兒影像中心、超音波檢查、新生兒中重度病房、新生兒健檢、預防接種、家醫等項目，對母嬰來說更安全、週全、齊全之全方位服務。

此外，鑒於疫情衝擊全球，孕婦應堅守良好公共衛生原則，保持適當營養、運動、休息，並與醫師充分溝通配合，即使身處疫情環境，仍然可以安全無虞地迎接美好新生命的來臨。

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