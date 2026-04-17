養逾一甲子贈千萬！養女冷喊「想殺你」討錢才願斷關係…老婦心涼

▲老婦人認為養了逾60年的養女忘恩負義，向法院聲請終止收養關係。（示意圖，非本案當事人／123RF）



記者黃資真／桃園報導

一名老婦人阿玲（化名）收養女子小欣（化名）逾一甲子，2人卻撕破臉，阿玲指控養女忘恩負義，出言羞辱，甚至恐嚇揚言想殺掉自己，聲請終止收養。法官認為雙方彼此感情與信賴已出現破綻，無法回復，准許聲請。

阿玲主張，她收養小欣超過60年，未虧待她分毫，還曾送她一塊土地，小欣卻僅是貪圖她的財產，出售土地賺到1千萬，卻依舊不把她放在眼裡，多次出言羞辱，稱她以不入流的方式賺錢，將其累積多年的積蓄視為穢物。

不僅如此，小欣曾向手足揚言想殺了她，使阿玲生活於恐懼中，前幾年阿玲罹癌加上行動不便，無法自力維持生活，小欣卻將她視為累贅，不願扶養她，自己搬離家，還要求她再給2千萬才同意終止收養關係，阿玲因此忍無可忍，向法院聲請終止收養關係。

▲阿玲認為在她行動不便又罹癌的時候，小欣從未關心照顧。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pexels）



小欣則解釋，因為家庭關係複雜，她會以不同稱呼不同的母親，並非拒絕承認親子關係，阿玲因病就醫住院期間，她也會到廟裡祈福、點燈；出售土地則是全程配合阿玲指令行事，也從未說過對其心懷恨意長達60年之久、憎惡之情根深蒂固且無法改變，請求駁回。

然而，小欣手足出庭表示，確實曾聽聞小欣說過「好想殺了他」等威脅性言語，加上小欣也曾多次說過阿玲不是她的媽媽，呈現出在情感上的認同主要非在阿玲身上，整體來說，雙方關係已非單一事件導致，而是長期情感落差與互動失衡的累積，最終使得母女信任關係趨於淡薄。

另外，阿玲認為已贈與小欣1100萬元，再提出以400萬為條件終止收養關係，但小欣調解主張應獲1,800萬元，用以購屋與安養晚年，雙方對於金額與應得範圍分期甚大，缺乏共識，使得終止收養之協議始終無法達成，也是造成關係惡化的因素之一，家事調查官調查報告中也認為雙方基於長期累積的摩擦與疏離下，短期內感情恐難以修復。

法官認為，自小欣在2020年搬離阿玲住處後，2人感情漸趨淡薄，阿玲提出終止收養關係請求時，小欣未有積極作為，亦未表示反對、慰留，僅要求支付更多錢就會同意，足見雙方對於收養關係已全然無維繫之心，裁准阿玲聲請終止雙方收養關係。